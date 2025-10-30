Με πλειοψηφία από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής εγκρίθηκε η ανανέωση της θητείας του Χρήστου Τσίτουρα στη θέση του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.), έπειτα από πρόταση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστου Δήμα.

Ο κ. Δήμας, παρουσιάζοντας τον κ. Τσίτουρα στην Επιτροπή, υπογράμμισε ότι «η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είναι ένας κρίσιμος θεσμός του κράτους, που διασφαλίζει τη ρύθμιση, την εποπτεία και την ασφάλεια των αερομεταφορών».

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο υπουργός αναφέρθηκε αναλυτικά στο πρόγραμμα στελέχωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, τονίζοντας ότι το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει σημαντικά βήματα ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού.

Ήδη προσλήφθηκαν 80 νέοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, ενώ μέχρι το τέλος του έτους αναμένονται ακόμη 17, με επιπλέον 72 προσλήψεις να προγραμματίζονται για το 2026. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ για 43 θέσεις ΠΕ–ΤΕ Ηλεκτρονικών, ενώ το επόμενο έτος θα ακολουθήσουν άλλες 43.

Αντίστοιχα, έχουν γίνει και νέες προσλήψεις στις ειδικότητες Πληροφοριών Πτήσεων και Οδηγών Πυροσβεστών.

«Δεν ισχυρίζομαι ότι λύνονται όλα τα προβλήματα στελέχωσης της ΥΠΑ, αλλά σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπίζονται οι ελλείψεις που υπήρχαν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και πρόγραμμα κινητικότητας.