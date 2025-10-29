Κυβερνητικοί κύκλοι σχολίασαν με αιχμηρό τρόπο τη στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στην τροπολογία που αφορά το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους σύγχυσης και προσπαθεί ανεπιτυχώς να δικαιολογήσει τα δικά του σφάλματα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η στάση του ΠΑΣΟΚ όχι μόνο δεν ξεκαθαρίζει τη θέση του, αλλά επιδεινώνει περαιτέρω την εικόνα του.

Όπως επισημαίνουν αρχικά το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε πως η τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ήταν αντισυνταγματική, με στελέχη του να δηλώνουν ότι θα την καταργήσουν όταν αναλάβουν τη διακυβέρνηση. Ωστόσο, όπως τονίζεται, η γραμμή του κόμματος φαίνεται να έχει αλλάξει, καθώς πλέον, όπως υποστηρίζεται από την ίδια την αξιωματική αντιπολίτευση, η τροπολογία κρίθηκε εκ των υστέρων «αχρείαστη».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κ. Τσουκαλάς, επικαλέστηκε το άρθρο 191Α του Ποινικού Κώδικα, το οποίο προβλέπει ποινές για όσους ρυπαίνουν, φθείρουν ή προσβάλλουν χώρους με ιδιαίτερη σημασία, αναφέρεται. Ωστόσο, κυβερνητικές πηγές απαντούν ότι η συγκεκριμένη διάταξη δεν καλύπτει πλήρως τις περιπτώσεις που έρχεται να ρυθμίσει η νέα τροπολογία. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, η ρύθμιση δεν αφορά μόνο περιστατικά φθορών, αλλά και άλλες ενέργειες που αλλοιώνουν τον χαρακτήρα και τον σκοπό του μνημείου, όπως άσχετες συγκεντρώσεις ή σκηνές παρόμοιες με τη χθεσινή, όταν μουσικοί επιχείρησαν να παίξουν όργανα στον ιερό αυτό χώρο και απομακρύνθηκαν άμεσα και με επαγγελματισμό από την Ελληνική Αστυνομία.

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι η τροπολογία έχει ήδη ψηφιστεί και εφαρμόζεται κανονικά. «Το αν το ΠΑΣΟΚ θα επιλέξει κάποια στιγμή να συνταχθεί με τις αυτονόητες επιδιώξεις της μεγάλης πλειονότητας των πολιτών, είναι ένα διαφορετικό ζήτημα, και σίγουρα όχι δικό μας πρόβλημα», ανέφεραν χαρακτηριστικά.