Στο υπουργικό συμβούλιο της επόμενης εβδομάδας θα γίνει ακόμα ένα βήμα για την επίλυση του θέματος των αγροτικών επιδοτήσεων που αποκαλύφθηκε με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η εξυγίανση στον τομέα αυτό αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση και προσωπικά για τον πρωθυπουργό την ώρα που παράλληλα στην Εξεταστική Επιτροπή που είναι σε εξέλιξη οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης έχουν ανέβει.

Στο υπουργικό συμβούλιο σύμφωνα με πληροφορίες του newsbeast.gr θα συζητηθεί το νομοσχέδιο για την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ενσωμάτωσή του στην ΑΑΔΕ. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή μέχρι το τέλος Νοεμβρίου και θα ψηφιστεί μέσα στον Δεκέμβριο.

Αγώνας δρόμου

Όλα αυτά την ώρα που στο κυβερνητικό επιτελείο γίνεται ένας κανονικός αγώνας δρόμου έτσι ώστε να εκπληρωθούν όλα τα προαπαιτούμενα που ζητεί η Κομισιόν έτσι ώστε να «ξεκλειδώσουν» οι επιδοτήσεις και να επέλθει κανονικότητα και ηρεμία στον αγροτικό κόσμο.

Αν δεν συμβεί αυτό όπως εξηγούν κυβερνητικά στελέχη επικρέμεται ο κίνδυνος νέων προστίμων αλλά και περικοπών στα κοινοτικά κονδύλια.

Εδώ και αρκετά 24ωρα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ταξιδεύει συχνά στις Βρυξέλλες όπου έχει απευθείας επαφές και παρουσιάζει την πρόοδο που έχει γίνει.

Από κοινού με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή και τον νέο πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννη Καββαδά ο Κωστής Χατζηδάκης ενημερώνει την Κομισιόν για την πορεία των τριών ορόσημων που έχουν τεθεί.

Εκτός λοιπόν από την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ο χρόνος πιέζει καθώς πρέπει:

1.⁠ ⁠Να κατατεθεί μέχρι τις 4 Νοεμβρίου η πρόταση για ένα αξιόπιστο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων με βασικό στόχο την διασφάλιση ενός αξιόπιστου συστήματος καταγραφής των αγροτικών εκτάσεων αλλά και ζωικού κεφαλαίου. Ειδικά όσον αφορά στο θέμα της καταγραφής των αγροτικών εκτάσεων έχει βρεθεί η λύση του ΑΤΑΚ ( αριθμός ταυτότητας ακινήτων) που ήταν υποχρεωτικός στις φετινές δηλώσεις για τη βασική επιδότηση των αγροτών.

Επίσης, για την καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου θα εκδοθεί εντός της επόμενης εβδομάδα η νέα ΚΥΑ περί βοσκοτόπων μέσα από την οποία θα προκύπτει ότι το ζωικό κεφάλαιο θα υπολογίζεται σε συνάρτηση με τα τιμολόγια των κτηνοτρόφων για κρέας, γάλα και ζωοτροφές.

2.⁠ Προσπαθούν επίσης να δοθεί μέχρι τέλος Νοεμβρίου η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης του 2025 αφού πρώτα όμως έχουν πραγματοποιηθεί οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις που έχουν ζητηθεί από την Κομισιόν. Σε αντίθεση με άλλες χρονιές η προκαταβολή θα δοθεί περίπου ένα μήνα αργότερα αλλά όχι πιο αργά γιατί τότε η Ελλάδα θα βρεθεί μπροστά στον κίνδυνο να μην μπορεί να απορροφήσει τα κοινοτικά χρήματα.