Με δεκαέξι γυναίκες πρέσβεις, που υπηρετούν στην Ελλάδα, συναντήθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, ως επίσημη προσκεκλημένη σε εκδήλωση που παρέθεσε στην πρεσβευτική κατοικία η πρέσβης της Ιρλανδίας Ciara O’Floinn.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου παρουσίασε στις πρέσβεις μέλη του Association of Women Ambassadors στην Αθήνα, τους άξονες κοινωνικής πολιτικής που φέρνουν την Ελλάδα να πρωταγωνιστεί στο διεθνή διάλογο για τα παγκόσμια κοινωνικά ζητήματα.

Η υπουργός τοποθετήθηκε, αναλυτικά, για τις πολιτικές του ΥΚΟΙΣΟ για προσιτή και αξιοπρεπή στέγη, για τη δημογραφική πρόκληση, την αποϊδρυματοποίηση παιδιών και ατόμων με αναπηρία, την ενίσχυση της περιφέρειας.

Η προτεραιότητα του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την κοινωνική κατοικία στην Ελλάδα, ήταν το πρώτο πεδίο συνεργασίας που έθεσε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Απευθυνόμενη στις συνομιλήτριές της, ζήτησε να ενημερωθεί για αντίστοιχες μεταρρυθμίσεις με επιτυχή εφαρμογή και απτά αποτελέσματα στις χώρες τους, που θα μπορούσαν να γίνουν η βάση για νέες πρακτικές και στην Ελλάδα.

Τόνισε δε ότι «μας ενδιαφέρει πολύ το ρυθμιστικό πλαίσιο πάνω στο οποίο δομούν οι χώρες σας τις μελέτες για το πώς δημιουργούνται και οργανώνονται οι κοινωνικές κατοικίες. Τα πρωτόκολλα που ακολουθείτε μπορούν να αποτελέσουν και για την Ελλάδα τον οδικό χάρτη για την κοινωνική κατοικία. Εκτιμώ τη συνεργασία σας και το παράδειγμα των χωρών σας σε αυτή τη διεθνή συζήτηση για βιώσιμη κοινωνική στεγαστική πολιτική».

Στη συνέχεια, η υπουργός αναφέρθηκε στο εξίσου φλέγον θέμα της δημογραφικής συρρίκνωσης και επισήμανε ότι «αναγνωρίζουμε ότι το δημογραφικό είναι θέμα κουλτούρας. Οι παγκόσμιες μελέτες δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης. Αναζητούμε, λοιπόν, αυτές τις πολιτικές επικοινωνίας που θα συμβάλλουν στην αλλαγή φιλοσοφίας και στάσης ζωής», σημείωσε και έφερε το παράδειγμα επικοινωνιακής στρατηγικής της Γαλλίας που έθετε ως δομικό στοιχείο την άμεση και έμμεση παρουσία της οικογένειας στις επικοινωνιακές καμπάνιες.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι πρέσβεις: Αλβανίας, Αλγερίας, Αυστραλίας, Αυστρίας, Γαλλίας, Εσθονίας, Ιρλανδίας, Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, Λετονίας, Λιθουανίας, Μπαγκλαντές, Νορβηγίας, Ν. Αφρικής, Σλοβακίας, Σλοβενίας και Τυνησίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.