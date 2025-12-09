Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης θα κάνει δυνατό μπάσιμο στο ελληνικό μπάσκετ καθώς θα καλύψει εξ ολοκλήρου την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 12 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Οι «ασπρόμαυροι» μπαίνουν σε μια νέα εποχή με τον νέο ιδιοκτήτη, ο οποίος έχει μεγαλεπήβολα σχέδια και θα δείξει από πολύ νωρίς τις διαθέσεις του καθώς με την ανάληψη των καθηκόντων του θα βάλει το ποσό των 12 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για μια διαδικασία που θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου, με τα χρήματα που θα μπουν στο ταμείο να προορίζονται για να καλυφθούν οι οφειλές της ομάδας και παράλληλα να ενισχυθεί το ρόστερ.

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι αμέσως μετά την ανάληψη καθηκόντων από το νέο αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο θα κινήσει τη διαδικασία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ύψους 12.000.000 ευρώ την οποία θα καλύψει εξ ολοκλήρου η μεγαλομέτοχος ALPHA SPORTS του κ. Τέλη Μυστακίδη», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ.