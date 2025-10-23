Συνέντευξη στο Politico παραχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας την ανάγκη κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού για την αμυντική θωράκιση της Ευρώπης. Μια «κοινή ευρωπαϊκή δανειακή διευκόλυνση» θα βοηθούσε τις χώρες να αντιμετωπίσουν έναν πιο αβέβαιο κόσμο, τόνισε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός.

Πριν από τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ, σημείωσε ότι το μπλοκ πρέπει να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στην εξεύρεση δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ για να πληρώσουν οι χώρες για αυξημένες στρατιωτικές δαπάνες.

Ο Μητσοτάκης είπε ότι θα χρησιμοποιήσει τη συνάντηση στις Βρυξέλλες για να ζητήσει από το μπλοκ να προχωρήσει περαιτέρω σε ένα «σημείο καμπής όπου συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ευρωπαϊκή άμυνα» και να υποστηρίξουμε τον δανεισμό σε ολόκληρη την ΕΕ για κοινά έργα.

Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο οποίος περιλαμβάνει πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της ΕΕ από εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη τους τελευταίους μήνες, έχει επικεντρώσει τα μυαλά στη συλλογική ασφάλεια.

«Το επιχείρημά μου είναι πολύ απλό — εάν η άμυνα είναι το απόλυτο ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό, χρειαζόμαστε ευρωπαϊκές δομές και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για να αναπτύξουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες», είπε.

Και πρόσθεσε: «Υπάρχει ένας ελέφαντας στο δωμάτιο. Δεν μιλάμε ανοιχτά για αυτό, αλλά θα μπορούσαμε να οραματιστούμε ένα σενάριο όπου θα έχουμε μια κοινή ευρωπαϊκή δανειακή διευκόλυνση που στοχεύει στην υποστήριξη ευρωπαϊκών αμυντικών έργων;».

«Σίγουρα θα το υποστήριζα, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν έργα που χαρακτηρίζονται σαφώς ως ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό… ας χρησιμοποιήσουμε τα ευρωπαϊκά χρήματα για να κάνουμε πράγματα που μπορεί να μην είμαστε σε θέση να κάνουμε σε εθνικό επίπεδο», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Νομίζω ότι η πρόκληση είναι να μπορούμε να έχουμε πρόσθετη χρηματοδότηση και μπορεί αυτή η πρόσθετη χρηματοδότηση να συνδεθεί με προϋποθέσεις που μας ωθούν προς την κατεύθυνση μιας ισχυρότερης προετοιμασίας που θα ήταν κοινή προμήθεια, θα ήταν η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, ειδικά drones και τεχνητής νοημοσύνης, και νομίζω ότι η Επιτροπή και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν σαφή ρόλο να διαδραματίσουν».

Σύμφωνα με σχέδιο κοινής δήλωσης που ετοίμασαν πρεσβευτές και από τις 27 χώρες της ΕΕ πριν από τη σύνοδο κορυφής της Πέμπτης, το μπλοκ θα συμφωνήσει να «προσανατολίσει όλο και περισσότερο τις αμυντικές επενδύσεις προς την κοινή ανάπτυξη, παραγωγή και προμήθεια».

Στη συνέντευξη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε επίσης προειδοποίηση για τις περιβαλλοντικές προτεραιότητες.

«Ήμουν πολύ, πολύ σαφής – η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός», είπε ο Μητσοτάκης. «Διαφορετικά, μπορεί να συνειδητοποιήσουμε κάποια στιγμή ότι τρέχουμε σε λάθος αγώνα. Πρέπει να εξισορροπηθεί με την ανταγωνιστικότητα και πρέπει να προωθήσει, ή τουλάχιστον να μην εμποδίσει, την κοινωνική συνοχή».

«Μισώ να βάζω έναν αριθμό σε αυτό, αλλά το τελευταίο 10, 15 ή 20% της πράσινης μετάβασης είναι, αυτή τη στιγμή, τρομακτικά ακριβό και δεν έχουμε καν τις τεχνολογίες για να περάσουμε πραγματικά αυτό το ποσοστό», πρόσθεσε.