Σε ποδηλατικούς ρυθμούς θα κινηθεί η Αθήνα την Κυριακή (19/10), καθώς υποδέχεται τον 29ο Ποδηλατικό Γύρο. Η εκκίνηση για την απόσταση των 16 χλμ. θα δοθεί στις 9:30 π.μ. στην κάτω πλευρά της πλατείας Συντάγματος και για τη διαδρομή των 7 χλμ. στις 11:00 π.μ. μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

«Με κάθε πεταλιά, δείχνουμε ότι η Αθήνα μπορεί να αλλάξει ρυθμό», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και προσέθεσε: «Ο Ποδηλατικός Γύρος της Αθήνας ξεκινά από το Σύνταγμα, μια συναρπαστική διαδρομή στο κέντρο της πόλης, όπου τα αυτοκίνητα μένουν στην άκρη και δίνουν χώρο στα ποδήλατα. Αυτή είναι η εικόνα που θέλουμε να βλέπουμε όλο και πιο συχνά, μια πόλη που κινείται με σεβασμό και ασφάλεια. Η ποδηλατική συνείδηση δεν χτίζεται από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται συνέπεια και συμμετοχή από όλους μας. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε βήμα προς βήμα, μία Αθήνα πιο φιλική προς τον πεζό και τον ποδηλάτη».

Από τη μεριά της, η πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων Ελένη Ζωντήρου, τόνισε: «Ο Ποδηλατικός Γύρος της Αθήνας είναι μια μεγάλη γιορτή που ενώνει αθλητισμό, ψυχαγωγία και βιώσιμη κινητικότητα. Πέρυσι χιλιάδες ποδηλάτες, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά, συμμετείχαν στη μεγάλη διοργάνωση. Φέτος, θέλουμε ακόμη περισσότερους να ζήσουν την εμπειρία, είτε εξερευνώντας την Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο, είτε απλώς συμμετέχοντας στις δράσεις στην πλατεία Συντάγματος».

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου η πλατεία Συντάγματος θα μετατραπεί σε έναν ποδηλατικό «κόμβο» με μουσική και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους.

Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, από τις 10:00 έως τις 20:00, ο ραδιοφωνικός σταθμός Kiss FM θα βρίσκεται ζωντανά εκεί, ενώ στις 20:00 θα ξεκινήσει το πάρτι με τον DJ Γιώργο Λάζαρο στα decks.

Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, ο Kiss FM από τις 09:00 έως τις 12:00, θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Την εκκίνηση της μεγάλης αθλητικής γιορτής θα συνοδεύσει η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων, καθώς και η ομάδα κρουστών Batala Atenas, ενώ στο φινάλε οι Jetlag The Band με ένα ζωντανό live.

Θα υπάρχουν ακόμη δραστηριότητες που θα φέρνουν το κοινό πιο κοντά στο ποδήλατο. Όλες οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο από τις 10:00 έως τις 20:00 και την Κυριακή από τις 08:00 έως τις 15:00.

Αναλυτικά:

Ποδηλατική έκθεση για έναν νέο οικολογικό τρόπο μετακίνησης, απόλυτα φιλικό στο περιβάλλον.

Δοκιμή ποδηλάτων ανάμεσα σε περισσότερα από 20 διαφορετικά μοντέλα, ηλεκτρικά και συμβατικά.

Επιδαπέδιο παιχνίδι «ποδηλατοδρομίες».

Πίστα δοκιμών ποδηλάτων με ηλεκτρική υποβοήθηση.

Ποδηλατική πίστα δεξιοτεχνίας Hero 2030, αφιερωμένη στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Εκπαίδευση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, με πολύτιμες γνώσεις πρώτων βοηθειών από έμπειρα στελέχη του ΕΚΑΒ, το Σάββατο 11:00-12:00.

Επίδειξη πρώτων βοηθειών από εθελοντές διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, το Σάββατο 13:00-14:00.

Δημιουργική απασχόληση για όλα τα παιδιά, την Κυριακή.

Η παραλαβή των αριθμών συμμετοχής θα γίνεται έως 18 Οκτωβρίου, αποκλειστικά από τα Κεντρικά Γραφεία του ΟΠΑΝΔΑ (Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50, Ισόγειο). Στη μεγάλη διαδρομή των 16 χλμ. μπορούν να συμμετέχουν άτομα, τα οποία έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, ενώ στη μικρή διαδρομή των 7 χλμ. όσοι έχουν συμπληρώσει το 6ο έτος της ηλικίας τους.