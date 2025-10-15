Οι πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με την υπογραφή της «Συμφωνίας Ειρήνης για τη Γάζα» που επετεύχθη κατόπιν μεσολάβησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ οδηγούν, όπως όλα δείχνουν, την Αθήνα στο να προχωρήσει ένα βήμα παραπάνω ως προς τη στάση της έναντι της αναγνώρισης Παλαιστινιακού κράτους.

Μέχρι πρότινος, η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να μην διαφωνούσε με την ιδέα δημιουργίας ενός τέτοιου κράτους, όμως, σε αντίθεση με άλλες χώρες που βιάζονταν να προχωρήσουν στην επίσημη αναγνώριση, θεωρούσε ότι αυτή η απόφαση πρέπει να έρθει στον κατάλληλο χρόνο και αφού θα έχουν προηγηθεί βασικά βήματα που θα διασφαλίσουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Τώρα κρίνει ότι αυτά τα βήματα έχουν γίνει και στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε και η συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με την ομόλογό του της Παλαιστινιακής Αρχής Βαρσέν Αγαπεκιάν Σαχίν. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά χθες ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, «η επίτευξη εκεχειρίας για να σταματήσει η αιματοχυσία, η απελευθέρωση των ομήρων και η μαζική παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας αποτελούν ένα καθοριστικό πρώτο βήμα προς μια συνολική διευθέτηση και την επανέναρξη της πολιτικής διαδικασίας, με στόχο τη λύση των δύο κρατών βάσει των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Ως προς τη θέση της χώρας μας, θα πρέπει να έχουμε κατά νου τον τρόπο με τον οποίο βλέπει η Αθήνα την Παλαιστινιακή Αρχή σε σχέση με την οργάνωση Χαμάς. Η ελληνική διπλωματία ξεχωρίζει τη νόμιμη εκπροσώπηση των Παλαιστινίων από την εξτρεμιστική δράση της Χαμάς, τονίζοντας ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να στηρίξει την Παλαιστινιακή Αρχή και όχι οργανώσεις που προωθούν τη βία και την τρομοκρατία.

Η Ελλάδα, δηλαδή, επιθυμεί να στηρίξει την ειρήνη και τη δημοκρατία στα παλαιστινιακά εδάφη και όχι να αναγνωρίσει άκριτα μια κατάσταση που παραμένει ασταθής. Εν προκειμένω, υπάρχει μια αχτίδα σταθερότητας μετά την ιστορική Συμφωνία κατά τη Σύνοδο Κορυφής Ειρήνης στο Σαρμ Ελ Σέιχ, όπου έδωσε το παρών και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η ίδια η συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς αποτελεί απτή απόδειξη της δύναμης της διπλωματίας»

Το ελληνικό ΥΠΕΞ σημειώνει πως η ίδια η συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς αποτελεί απτή απόδειξη της δύναμης της διπλωματίας, υπογραμμίζοντας ότι είναι κρίσιμη η πλήρης εφαρμογή της πρώτης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ.

«Είναι επιτακτική ανάγκη να εφαρμοστεί το σχέδιο πλήρως», όπως είπε και ο κ. Γεραπετρίτης, επισημαίνοντας πως, παρότι «σίγησαν τα όπλα στη Γάζα, ο δρόμος είναι μακρύς». Εξέφρασε δε ανησυχία για τις διαρκείς προκλήσεις και τους κινδύνους ανάφλεξης στη Δυτική Όχθη και είπε πως η πλήρης συμμετοχή των Παλαιστινίων και της Παλαιστινιακής Αρχής σε όλες τις πτυχές της εφαρμογής του σχεδίου – στην ασφάλεια, τη διακυβέρνηση και την ανοικοδόμηση της Γάζας – είναι απολύτως αναγκαία.

Η Ελλάδα φιλοδοξεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο κατά την επόμενη μέρα στη Γάζα και τη Μέση Ανατολή, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εφαρμογή του σχεδίου, πάντοτε με βάση το διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Πού επικεντρώνονται οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης;

Στη μαζική παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για την ανακούφιση του άμαχου πληθυσμού, στη σταθεροποίηση της Γάζας ώστε να διασφαλιστούν οι συνθήκες ασφαλείας και να επιτευχθεί η επιστροφή της Παλαιστινιακής Αρχής, καθώς και στην ανοικοδόμηση της περιοχής, μέσω κινητοποίησης του ελληνικού ιδιωτικού τομέα, με στόχο τη βελτίωση της ζωής των Παλαιστινίων μέσω της ανάπτυξης της πολύπαθης περιοχής. Τέλος, να επισημάνουμε πως το Κράτος της Παλαιστίνης είναι μερικώς αναγνωρισμένο από 157 κράτη-μέλη του ΟΗΕ επί συνόλου 193, οριοθετημένο στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, το οποίο αποτελείται από δύο τμήματα αποκομμένα μεταξύ τους – τη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη.