Με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα μίλησε για τον Αλέξη Τσίπρα ο Αλέκος Αλαβάνος, με αφορμή την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού από τη Βουλή και τα σχέδιά του για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα.

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε βολές για το πολιτικό του παρελθόν, τονίζοντας πως δεν έχει καμία σχέση με την Αριστερά, ενώ υποστήριξε πως όσοι συνέβαλαν στα μνημόνια θα έπρεπε να ζητήσουν συγγνώμη από τον ελληνικό λαό, όχι να διεκδικούν ρόλο «σωτήρα».

Μιλώντας στο Open, ο κ. Αλαβάνος χαρακτήρισε «αστεία» την κίνηση του πρώην πρωθυπουργού, τονίζοντας πως η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και πως η πολιτική αυτή δραστηριότητα στερείται ουσίας.

«Ο κ. Τσίπρας δεν έχει καμία σχέση ούτε με την Αριστερά, ούτε με την Κεντροαριστερά, ούτε καν με το Κέντρο. Είναι ο άνθρωπος που υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο και συνέβαλε καθοριστικά στην κατρακύλα της χώρας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σε ιδιαίτερα οξείς τόνους, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε πως πρόσωπα όπως ο Αλέξης Τσίπρας «οφείλουν να ζητήσουν συγγνώμη για τις επιλογές τους και όχι να εμφανίζονται ως πολιτικοί σωτήρες». «Δεν κάνουν καμία θυσία με την παραίτησή τους. Έχουν σοβαρή ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση», πρόσθεσε.

Ο κ. Αλαβάνος επεκτάθηκε και σε άλλα πρόσωπα του πολιτικού σκηνικού. Εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στον Σωκράτη Φάμελλο, λέγοντας ότι δεν προσφέρει καμία ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση. Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναγνώρισε ότι διαθέτει πολιτική δυναμική, ωστόσο υπογράμμισε την ανάγκη για σαφές, ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Όσον αφορά τον Στέφανο Κασσελάκη, τον χαρακτήρισε «νέο πρόσωπο με μερικές προσπάθειες», επισημαίνοντας όμως ότι «η χώρα δεν χρειάζεται να εισάγει τη φιλοσοφία των Ηνωμένων Πολιτειών».

Καταλήγοντας, ο Αλέκος Αλαβάνος υπογράμμισε με απογοήτευση πως αυτή τη στιγμή στη χώρα «δεν διαφαίνεται καμία σοβαρή εναλλακτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη», κάτι που όπως είπε αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για τη δημοκρατία και τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος.