Η Τουρκία προκαλεί εκ νέου, με το ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις» να αποπλέει το βράδυ της Παρασκευής από το λιμάνι της Σμύρνης, πραγματοποιώντας τις επιστημονικές έρευνες που είχε ανακοινώσει μέσω NAVTEX.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, το πλοίο κινείται προς το παρόν σε τουρκικά χωρικά ύδατα, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να βρεθεί σε διεθνή. Η ελληνική πλευρά παρακολουθεί στενά την πορεία του.

Η τουρκική NAVTEX ισχύει από τις 4 έως τις 14 Οκτωβρίου και αφορά περιοχές του Αιγαίου που εκτείνονται εντός της δυνητικής ελληνικής υφαλοκρηπίδας — η οποία δεν έχει ακόμη οριοθετηθεί — καθώς και σε περιοχή που εμπίπτει στην ευθύνη της Ελλάδας για έκδοση NAVTEX.

Ως απάντηση, η Αθήνα εξέδωσε αντι-NAVTEX, υπογραμμίζοντας ότι οι επίμαχες περιοχές ανήκουν στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του σταθμού Λήμνου.