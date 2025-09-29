Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, δήλωσε για το οικονομικό έτος 2022 εισοδήματα ύψους 41.504,33 ευρώ σύμφωνα με τα πόθεν έσχες που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Βουλή. Στους τραπεζικούς της λογαριασμούς καταγράφηκαν υπόλοιπα 20.293 ευρώ, προερχόμενα από προηγούμενα έτη, ενώ στην κατοχή της βρίσκονται οκτώ ακίνητα. Από αυτά, τα επτά – διαμερίσματα, αποθήκες, αγροτεμάχια και μία θέση στάθμευσης – βρίσκονται στην Αιδηψό και προέρχονται από γονικές παροχές ή κληρονομιά, ενώ το όγδοο είναι διαμέρισμα 111 τετραγωνικών μέτρων στην Αγία Παρασκευή που απέκτησε το 2008.

Στη δήλωση περιλαμβάνεται ακόμη ένα ΙΧ 1.595 κυβικών του 2004, καθώς και στεγαστικό δάνειο 180.000 ευρώ από το 2008, με υπόλοιπο 11.780 ευρώ.

Για το οικονομικό έτος 2023, τα εισοδήματά της αυξάνονται σημαντικά, φτάνοντας τα 102.553,39 ευρώ, εξέλιξη που συνδέεται και με την κοινοβουλευτική παρουσία της Πλεύσης Ελευθερίας. Ειδικότερα, εμφανίζεται συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 16.952 ευρώ, εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά 2.572 ευρώ, εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα 66.518 ευρώ και «ποσά από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, κληρονομιές, επιδόματα αλλοδαπής, εφάπαξ, κ.λπ.» 16.510 ευρώ. Αντίθετα, οι καταθέσεις της μειώνονται σε 4.355,98 ευρώ. Δεν σημειώνονται μεταβολές σε ακίνητα ή οχήματα.

