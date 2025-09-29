Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου, και νεοεκλεγείσα ευρωβουλευτής κατέθεσε για πρώτη φορά «πόθεν έσχες» που να δίνεται στη δημοσιότητα, το οποίο αφορά τα οικονομικά έτη 2023 και 2024 (οικονομικά έτη 2022 και 2023). Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δήλωσή της δείχνουν περιορισμένα εισοδήματα και περιουσιακά δεδομένα.

Σύμφωνα με τα όσα δημοσιοποιήθηκαν, για το 2023 η κ. Λατινοπούλου δήλωσε έσοδα μόλις 3.001,68 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα. Την ίδια περίοδο διατηρούσε έναν λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα με υπόλοιπο 4.760,15 ευρώ, ποσό που προέρχεται από προηγούμενα έτη.

Στην κατοχή της έχει επίσης ένα επιβατικό αυτοκίνητο των 1.498 κυβικών, με πρώτη άδεια κυκλοφορίας το 2007 και χρόνο απόκτησης το 2018. Από τη δήλωσή της προκύπτει, τέλος, ότι δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ενώ δεν εμφανίζει επίσης ούτε μετοχές, συμμετοχές σε εταιρείες, ούτε τραπεζικά δάνεια ή άλλες οικονομικές υποχρεώσεις.

