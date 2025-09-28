Η επιστροφή του πρωθυπουργού από το πολυήμερο ταξίδι στη Νέα Υόρκη στην Αθήνα, κλείνει ένα κεφάλαιο και η επιστροφή στην καθημερινότητα έχει πολλά μέτωπα ανοικτά αλλά και το στοίχημα της προβολής του κυβερνητικού έργου αλλά και των μέτρων που έχουν εξαγγελθεί και θα αρχίσουν να εφαρμόζονται τους επόμενους μήνες.

Ο Οκτώβριος θα είναι ένας μήνας διαρκούς προετοιμασίας τόσο για την καθιερωμένη μάχη του προϋπολογισμού αλλά και την καθημερινή παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των 25 μεταρρυθμίσεων που έχουν ανατεθεί στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου.

Παράλληλα η μάχη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Εξεταστική Επιτροπή συνεχίζεται ενώ με αφορμή και δημοσιεύματα που βλέπουν το φως από αντιπολιτευόμενα μέσα κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για απροκάλυπτη εργαλειοποίηση του ΟΠΕΚΕΠΕ όταν όλες οι πτυχές της υπόθεσης ερευνώνται από τη Δικαιοσύνη και, ταυτόχρονα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής.

Παράλληλα υπάρχει πλέον καθημερινή αντιπαράθεση για την υπόθεση των Τεμπών με την αντιπολίτευση και στο Μέγαρο Μαξίμου μιλούν για νέα προσπάθεια της «συμμορίας του ξυλολίου» όπως την αποκαλούν να επιρρίψει ευθύνες στην κυβέρνηση αναφορικά με τα αιτήματα των συγγενών θυμάτων των Τεμπών για εκταφή των σορών των δικών τους ανθρώπων κάτι που είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της δικαιοσύνης.

Κυβερνητικά στελέχη αποδίδουν τα παραπάνω και στο νέο κύκλο εσωστρέφειας στον οποίο έχουν εισέλθει τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ με την τακτική του Νίκου Ανδρουλάκη να αμφισβητείται από ηγετικά στελέχη του κόμματός του καθώς παραμένει «κολλημένο» στις δημοσκοπήσεις παρά και τις εξαγγελίες που έκανε στη ΔΕΘ. Στην δε Κουμουνδούρου η αναμονή για το «κόμμα Τσίπρα» προκαλεί αναταράξεις στο εσωτερικό.

Όπως σχολίαζε κυβερνητικό στέλεχος, η Κεντροαριστερά σε όλες τις δημοσκοπήσεις που είδαν το φως μετά την ΔΕΘ, δεν κερδίζει το χαμένο έδαφος ούτε ως σύνολο ούτε ως επιμέρους κόμματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι την ώρα που η ΝΔ βρίσκεται στο πιο χαμηλό δημοσκοπικό της σημείο από το 2019, εξακολουθεί να κάνει double score με το δεύτερο ΠΑΣΟΚ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρά το νοσηρό κλίμα που επιχειρείται και πάλι να δημιουργηθεί επιμένει ότι όσο η ελληνική οικονομία παραμένει υγιής θα μπορεί να κάνει πράξη αυτό που έχει δεσμευθεί, δηλαδή να αποδίδει το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες.

Και παρά το γεγονός ότι τα ελληνοτουρκικά τράβηξαν το φως της δημοσιότητας στη Νέα Υόρκη αν διαβάσει κανείς πίσω από τα όσα είπε ο πρωθυπουργός στο Bloomberg θα διακρίνει ότι τα όσα έχουν εξαγγελθεί σε επίπεδο μέτρων δεν θα είναι και τα μοναδικά για το επόμενο διάστημα έως τις κάλπες καθώς όπως τόνισε η στόχευσή του είναι η ανακούφιση της μεσαίας τάξης.

Δίνοντας μάλιστα προοπτική είπε χαρακτηριστικά: «Αναμένω ότι και το επόμενο έτος θα έχουμε πάλι πολύ καλές επιδόσεις. Λέω στους συμπατριώτες μου ότι πιστεύω ότι οι καλύτερες μέρες βρίσκονται μπροστά μας και ότι αυτή είναι μια πολιτική που θα τους αποφέρει μακροπρόθεσμα οφέλη».

Προ ημερησίας για τα εθνικά

Τις επόμενες ημέρες θα οριστεί και η ημερομηνία έως τα μέσα του Οκτωβρίου που ο πρωθυπουργός αποδεχόμενος το αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη θα τοποθετηθεί στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική. Παρότι το αίτημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ αφορούσε τις εξελίξεις στη Γάζα, ο πρωθυπουργός επιλέγει να μετατρέψει τη συζήτηση σε προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών.