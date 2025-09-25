Στην υπόθεση του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος πραγματοποιεί απεργία πείνας στο Σύνταγμα με αίτημα την εκταφή του παιδιού του, το οποίο σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ερωτηθείς ειδικότερα αν η κυβέρνηση επέδειξε αργά αντανακλαστικά είπε: «Το ακούω αυτό το επιχείρημα από στελέχη της αντιπολίτευσης. Από την πρώτη ημέρα είχαμε στηρίξει τον άνθρωπο αυτό. Και επίσης συνολικά η κυβέρνηση δήλωσε ότι είναι στο πλευρό του πατέρα χωρίς αστερίσκους. Αυτό δεν εξυπηρετεί το αφήγημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης όταν εμείς στηρίζουμε σε ανθρώπινο επίπεδο τον αγώνα του χωρίς να διανοηθούμε να παρέμβουμε στη δικαιοσύνη η αντιπολίτευση κάνει τον δεύτερο γύρο του χυδαίου πολιτικού της παιχνιδιού. Η τοξική και χυδαία αντίδραση μεγάλου μέρους της αντιπολίτευσης είναι απέναντι στην ανθρώπινη στήριξη μεγάλου μέρους της κοινωνίας. Είναι ψέμα ότι αργήσαμε και από την πρώτη στιγμή είμαστε δίπλα και ανθρώπινα σε αυτόν τον πατέρα».

Για τις δηλώσεις Φλωρίδη και αν προδικάζει το αποτέλεσμα: «Δεν προδικάζει τίποτα. Το θέμα είναι αν δεχόμαστε το αυτονόητο ότι ένας εκπρόσωπος της εκτελεστικής εξουσίας παρεμβαίνει στη δικαστική. Το τι θα αποφασίσει η δικαιοσύνη είναι αρμοδιότητά της. Η δικαιοσύνη έχει τους δικούς της χρόνους και δεν μπορώ να κρίνω εγώ. Δεν γίνεται κανείς να ζητάει από την κυβέρνηση να απολογείται για λογαριασμό της δικαιοσύνης. Δεν μπορεί να τα κάνουμε όλα ίσιωμα».

Για την κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Σαλάτα σημείωσε πως «αξίζει τον κόπο οι πολίτες να δουν αυτή την κατάθεση. Όλη. Από αυτή φαίνεται ότι η κυβέρνηση κάθε άλλο παρά ήθελε να συγκαλύψει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παραδέχθηκε ότι η κυβέρνηση ήθελε να διευκολύνει την έρευνα και να αφήσει τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της».

Σχετικά με την κατάσταση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ μετά και τις τοποθετήσεις Διαμαντοπούλου και Γερουλάνου: «Από μικρό παιδί είμαι στη ΝΔ άρα δεν είμαι ειδικός να σχολιάσω. Δική τους δουλειά και δικό τους το κόμμα. Μια απορία γεννάται: πώς ζητάει εκλογές ο κ. Ανδρουλάκης; Πρώτα πείθεις το κόμμα σου ότι είσαι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός και μετά έστω και δημοσκοπικά προσπαθείς να πείσεις τους πολίτες ότι είσαι κατάλληλος. Κι εμείς ζητούσαμε εκλογές αλλά ήμασταν πρώτοι σε δημοσκοπήσεις. Αυτή είναι η απορία. Πρώτα κερδίζεις το κόμμα σου, στη συνέχεια βγάζεις ένα πρόγραμμα κοστολογημένο και έστω και δημοσκοπικά βλέπεις αν έχει αποδοχή και μετά ζητάς εκλογές».

Για τη ματαίωση της συνάντησης με Ερντογάν: «Η Ελλάδα θα συνεχίσει να ασκεί ενεργή πολιτική εξωτερική στο πεδίο. Δεν θα αλλάξουμε την πολιτική μας για να κάνουμε διάλογο. Δεν θα βάλουμε νερό στο κρασί μας. Έχει αποφέρει αποτελέσματα αλλά θέσεις δεν θα αλλάξουμε. Στο χέρι της άλλης πλευράς είναι να συνεχίσουμε».