Μήνυμα υπευθυνότητας και αυτοσυγκράτησης προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ έστειλε η Άννα Διαμαντοπούλου, υπογραμμίζοντας ότι η αύξηση των συγκεντρώσεων για τα Τέμπη δεν αύξησε τα ποσοστά του κόμματος, αλλά της Πλεύσης Ελευθερίας.

Σε ομιλία της στο Κιλκίς, κατά τη διάρκεια κομματικής εκδήλωσης για τους στόχους και τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού τόνισε ότι η προτεραιότητα δεν είναι να υιοθετηθούν τα πρότυπα δημόσιων ακτιβισμών όπως της Μαρίας Καρυστιανού ή της Ζωής Κωνσταντοπούλου. «Έχουμε τώρα την ευθύνη, όχι να γίνουμε Καρυστιανού, ούτε να γίνουμε Κωνσταντοπούλου. Εμείς είχαμε την ευθύνη να φέρουμε τα ζητήματα στη Βουλή, να δώσουμε όλα τα στοιχεία, να απαιτήσουμε απαντήσεις», προειδοποίησε χαρακτηριστικά.

Στην παρέμβασή της, η κ. Διαμαντοπούλου επιτέθηκε ανοιχτά στις τακτικές του ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του ΠΑΣΟΚ ως σταθεροποιητικού παράγοντα στο πολιτικό σύστημα. «Έχει πολύ μεγάλη σημασία να διατηρήσουμε τον πολιτικό διάλογο, να διατηρήσουμε την πολιτική ισορροπία στο σύστημα», είπε, προσθέτοντας: «Αλλιώς, σε μια Ευρώπη που “εκτινάσσεται” και είναι όλοι στους δρόμους – γιατί τα περάσαμε όλα αυτά, τις γροθιές, τις φωνές και να σπάζουμε τζάμια και να βρίζουμε τους αντιπάλους, τα ζήσαμε με τον ΣΥΡΙΖΑ – Εμείς λοιπόν λέμε, δεν θα τα ξανακάνουμε, εμείς θέλουμε μια χώρα με πολιτική ηρεμία».

Η πρώην υπουργός υπενθύμισε παράλληλα τη διαχρονική σχέση που είχε ο Ανδρέας Παπανδρέου με την κοινωνία, προκειμένου να τονίσει την ανάγκη θεσμικής παρέμβασης αντί για λαϊκιστικές εξάρσεις.

«Βγήκε η Καρυστιανού. Πολύ ωραία. Έγινε το “Δεν έχω οξυγόνο” και μαζεύτηκε ένα εκατομμύριο κόσμος. Μήπως θυμάστε τι επακολούθησε; Μήπως θυμάστε ότι δημιουργήθηκε ξαφνικά η Κωνσταντοπούλου; Μήπως αυτού του είδους η αντίδραση μπορεί να φέρει τη χειρότερη μορφή λαϊκισμού, που την είδαμε επί Τσίπρα; Εμείς δεν είμαστε ένα κόμμα που θα γίνει Κωνσταντοπούλου. Εμείς είμαστε ένα κόμμα που προερχόμαστε από έναν πολύ μεγάλο πολιτικό, που έπιανε τις μάζες επί της ουσίας. Δεν έβγαζε τις μάζες στον δρόμο, απλά», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, η κ. Διαμαντοπούλου υπογράμμισε τη σημασία της θεσμικής λειτουργίας του κόμματος. «Έχουμε, λοιπόν, τώρα την ευθύνη, όχι να γίνουμε Καρυστιανού, ούτε να γίνουμε Κωνσταντοπούλου. Εμείς είχαμε την ευθύνη να φέρουμε τα ζητήματα στη Βουλή, να δώσουμε όλα τα στοιχεία, να απαιτήσουμε απαντήσεις. Συμμετείχαμε, βεβαίως, σε όσες εκδηλώσεις έγιναν, αλλά η θεσμική μας λειτουργία είναι αυτή που θα αλλάξει τα δεδομένα. Και εγώ σας λέω το εξής: είδατε τι έγινε με όλη αυτήν την ιστορία και τον τρόπο που λειτούργησε η κυρία Κωνσταντοπούλου; Είδατε ότι ευτελίστηκαν ένα σωρό διαδικασίες και πράγματα και αποδείχτηκαν ψέματα;».