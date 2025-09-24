«Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι βρέθηκε και χθες το βράδυ η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία καθημερινά επισκέπτεται τον πατέρα που πραγματοποιεί απεργία πείνας, μπροστά από τη Βουλή, στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και ζητά να διαταχθεί η εκταφή του παιδιού του, για να διενεργηθούν οι εξετάσεις και οι έρευνες που δεν έχουν πραγματοποιηθεί», σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Πλεύσης Ελευθερίας.

Σε δηλώσεις της η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε: «Ένας πατέρας συμπληρώνει 9 μέρες απεργίας πείνας ζητώντας το αυτονόητο, το πιο ιερό, να του επιτραπεί η εκταφή του παιδιού του, το πιο επώδυνο, για να γίνουν όλα αυτά που δεν έγιναν από την ανακριτική, δικαστική, εισαγγελική αρχή. Ο Πάνος Ρούτσι δίνει την ύπαρξή του, ζητώντας από την Δικαιοσύνη να κάνει αυτά που οφείλει, ζητώντας από την κυβέρνηση να σταματήσει να παρεμβαίνει στη Δικαιοσύνη και να την χειραγωγεί».

Παράλληλα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε: «Τα χθεσινά (προχθεσινά) Δελτία Τύπου που εκδόθηκαν από 2 λειτουργούς που και οι 2 είναι συνδεδεμένοι με την κυβέρνηση και οι 2 προήχθησαν εντελώς πρόσφατα, ο κ. Τζαβέλλας στη θέση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και ο κ. Λυμπερόπουλος στη θέση του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, πριν 1 μήνα από την κυβέρνηση, είναι ντροπιαστικά κυβερνητικά ανακοινωθέντα, που δεν έχουν καμία σχέση με την υποχρέωση του δικαστικού και εισαγγελικού λειτουργού. Δεν εκπροσωπούν τον Άρειο Πάγο, δεν εκπροσωπούν τη Δικαιοσύνη».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανέλαβε ότι «η Δικαιοσύνη δεν ανήκει στην Κυβέρνηση και δεν ανήκει σε κανέναν μεμονωμένο δικαστή και εισαγγελέα» και ότι «η Δικαιοσύνη είναι αγαθό, υπέρτερο, υπέρτατο, ανήκει στους πολίτες, ασκείται στο όνομα του ελληνικού λαού και το αίσθημα δικαίου των πολιτών υπαγορεύει αυτό που όλη η ελληνική κοινωνία ζητάει και έρχεται εδώ και δείχνει την αλληλεγγύη της στον Πάνο, ο οποίος βρίσκεται στο όριο της ύπαρξής του: Εκταφή, ενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, ειδικών εξετάσεων, διερεύνηση μέχρι τέλους των αιτίων θανάτου, του μηχανισμού που προκάλεσε τον θάνατο τόσων νέων παιδιών, τόσων αθώων ανθρώπων».

«Είμαστε στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι. Είμαστε στο πλευρό και είμαι και θα είμαι μέχρι τέλους, στο πλευρό των οικογενειών που ζητούν δικαιοσύνη απέναντι σε αυτούς που μπαζώνουν την αλήθεια και νομίζουν ότι το ψέμα θα επικρατήσει. Η αλήθεια θα λάμψει κι εκείνοι που έχουν την αρμοδιότητα και την ευθύνη καλό είναι να σταματήσουν να κρύβονται πίσω από ψευδεπίγραφα Δελτία Τύπου και να κάνουν το καθήκον τους» κατέληξε στις δηλώσεις της από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.