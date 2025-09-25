Στις σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ, τη στάση του προέδρου Τραμπ απέναντι στην Τουρκία και τον ρόλο της Ελλάδας αναφέρθηκε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ και στην Αδαμαντία Λιόλιου ο Τζον Κατσιματίδης, Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας, υποστηρικτής και φίλος του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ δεν είναι «μαλακός άνθρωπος», τόνισε ο κ. Κατσιματίδης σχετικά με το μεταναστευτικό, ενώ σε άλλο σημείο εξήγησε πως πιστεύει ότι ο Τραμπ εμπιστεύεται την Ελλάδα περισσότερο απ’ όσο άλλες χώρες.

Αναλυτικά η συνέντευξη:

– Κύριε Κατσιματίδη, ευχαριστούμε για τη συνέντευξη. Βρίσκεστε στη Νέα Υόρκη και πρόκειται να συναντήσετε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι θα του μεταφέρετε;

Τζον Κατσιματίδης: «Κάνει καλή δουλειά ο κ. Μητσοτάκης και είναι γεγονός ότι η Ελλάδα οικονομικά τα πάει καλά. Στηρίζω η Ελλάδα να έχει επισκέπτες, αλλά είμαι αντίθετος στην “εισβολή”. Ο πρόεδρος Τραμπ μίλησε για το ίδιο πράγμα στα Ηνωμένα Έθνη χθες, για το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δέχονται “εισβολή” και για το ότι θα χάσουν τον έλεγχο των ίδιων των χωρών τους.

Είπα το ίδιο όταν παρουσίασα τον Μάικ Πομπέο πέρσι στην Ελλάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος που ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, ως προς τους 8.000 ανθρώπους από τη Λιβύη, ήλεγξε την κατάσταση και δεν τους επέτρεψε να γίνουν μετανάστες (στην Ελλάδα).

Θέλω η Ελλάδα να είναι ελληνική για πάντα. Δεν θα ήθελα να γίνουμε η ντροπή των προγόνων μας επειδή επιτρέψαμε “εισβολή” στην Ελλάδα ή επειδή η χώρα θα χάσει την ελληνικότητά της.

Θα πρέπει να υπάρχει καλύτερος έλεγχος του ποιος έρχεται και ποιος φεύγει. Στις ΗΠΑ δεν έρχεται κανείς χωρίς να ξέρουμε ποιος είναι. Ο Τραμπ δεν είναι μαλακός άνθρωπος – αυτή είναι η σωστή ελληνική λέξη;».

– Τι περιμένετε από την αυριανή συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν στον Λευκό Οίκο;

«Θα πρότεινα στον πρόεδρο Τραμπ να δώσει ίση ευκαιρία, όπως λέμε στην Αμερική, ώστε να κάνει συνάντηση και με τον Μητσοτάκη. Είναι εκνευρισμένος με τον Ερντογάν για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, το ίδιο με την Αυστραλία, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία.

Ο Τραμπ είναι επιχειρηματίας. Θέλει να πουλήσει ό,τι μπορεί να πουλήσει. Θα σας πω ένα πράγμα: πιστεύω ότι ο πρόεδρος Τραμπ εμπιστεύεται την Ελλάδα περισσότερο απ’ όσο εμπιστεύεται άλλες χώρες. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα επιτρέψει ποτέ να γίνει πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας».

– Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι πιστεύει πως η Ουκρανία θα μπορούσε να ανακαταλάβει τις περιοχές υπό ρωσική κατοχή. Πώς το σχολιάζετε;

«Ο Τραμπ είναι πάρα πολύ ενοχλημένος με τον πρόεδρο Πούτιν. Περίμενε καλύτερα πράγματα από εκείνον. Όταν κάτι τον ενοχλεί, μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Τον γνωρίζω δεκαπέντε χρόνια. Πιστεύει ότι υπάρχει ευκολότερος δρόμος για την ειρήνη».