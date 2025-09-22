«Έχει ένα τεράστιο συμβολικό αποτέλεσμα το ότι αρκετές χώρες αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος και επομένως συναντώνται στη λύση των δύο κρατών. Θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες, ήδη ακολουθεί ο Καναδάς, η Αυστραλία, θα ακολουθήσει μέσα στην εβδομάδα η Γαλλία και μια σειρά άλλων χωρών όπως η Μάλτα, η Πορτογαλία, το Λουξεμβούργο», είπε ο καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Παναγιώτης Ιωακειμίδης.

Ο ίδιος, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι πάνω από 150 μέλη του ΟΗΕ αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη ως κρατική οντότητα.

«Σε πρακτικό επίπεδο δεν θα υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Υπάρχει ένα κράτος με σύνορα που θα είναι προ του πολέμου του ’67, αλλά εδώ έχουν συμβεί σημεία και τέρατα στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν συγκεκριμένα σύνορα. Η πρωτεύουσα που προβλέπεται, η Ανατολική Ιερουσαλήμ, αμφισβητείται. Βεβαίως, υπάρχει ο πρόεδρος της Παλαιστίνης, ο Μαχμούντ Αμπάς αλλά και εδώ υπάρχει το ερώτημα της νομιμοποίησης. Αλλά όλα αυτά μπορούν να λυθούν», εξήγησε.

«Το ζήτημα είναι το Ισραήλ έχει κατηγορηματικά απορρίψει τη λύση των δύο κρατών. Έχει κατηγορηματικά αποκλείσει την ύπαρξη παλαιστινιακής κρατικής οντότητας και αυτό κατά κάποιο τρόπο οδηγεί σε ένα αδιέξοδο. Αυτή τη στιγμή γίνεται προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στο Ισραήλ και πάνω στις ΗΠΑ και σε μια σειρά από άλλες χώρες όπως είναι η Γερμανία, προκειμένου να αλλάξουν τη στάση τους, να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη και να ανοίξει η διπλωματική διαδικασία για τη λύση των δύο κρατών, παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή αυτό εμφανίζεται εξαιρετικά χλωμό».

Αναφορικά με τη συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη είπε ότι είναι μια «πάρα πολύ καλή εξέλιξη», καθώς «υποδηλώνει τη βούληση να συνεχιστούν τα ήρεμα νερά». Ο καθηγητής εκτίμησε ότι θα μπορούσε να υπάρξει πρόοδος σε ζητήματα όπως η πραγματοποίηση του Ανώτατου Συμβούλιου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας και η πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου Κύπρου – Ελλάδας – Ε.Ε., παρά τις αντιρρήσεις της Άγκυρας.

Παράλληλα, έθεσε και το ζήτημα της συμμετοχής της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα, με την Ελλάδα να το στηρίζει «υπό την προϋπόθεση της άρσης του casus belli».

Τέλος, σχολιάζοντας τις παραβιάσεις ρωσικών drones και αεροσκαφών στον εναέριο χώρο κρατών-μελών, υπογράμμισε ότι η Μόσχα «δοκιμάζει τα αντανακλαστικά της Συμμαχίας». Προειδοποίησε ότι «την επόμενη φορά μπορεί να υπάρξουν αποφασιστικές αντιδράσεις, όπως κατάρριψη αεροσκαφών», με συνέπειες που «ενδέχεται να ξεφύγουν από κάθε έλεγχο».

Το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον ίδιο, προχωρά σε διαβουλεύσεις βάσει του άρθρου 4, στέλνοντας μήνυμα στη Ρωσία ότι «το επόμενο βήμα θα μπορούσε να είναι η ενεργοποίηση του άρθρου 5», δηλαδή η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής.