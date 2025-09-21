Ο Τάκης Θεοδωρικάκος με αφορμή τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της MRB, που καταγράφει ισχυρή στήριξη των πολιτών στις παρεμβάσεις του υπουργείου Ανάπτυξης, δήλωσε ότι διαφάνεια και λογοδοσία χαρακτηρίζουν τις κυβερνητικές πρακτικές.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Η διαφάνεια κι η λογοδοσία αποτελούν βασικές προτεραιότητες της πολιτικής μας και στηρίζονται από τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Αυτές οι αρχές χαρακτηρίζουν τη δημιουργία νέας ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή καθώς και την επανάκτηση των χρημάτων από επενδύσεις που δεν έγιναν.

Αυτή η αποδοχή μας δίνει δύναμη και μας δεσμεύει να εντείνουμε τις προσπάθειες μας, για την ακόμα πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των αθέμιτων πρακτικών και της αισχροκέρδειας, αλλά και για να επιστρέψουμε στην κοινωνία τα χρήματα που έχουν δοθεί, με πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις και ανάπτυξη για όλους σε όλη την Ελλάδα».