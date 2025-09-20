«Συμμετέχω καθημερινά στην πολιτική αντιπαράθεση και πολλές φορές νιώθω ότι χάνουμε το πραγματικό νόημα. Μένουμε στις εντυπώσεις και στις φωνασκίες και ξεχνάμε την πραγματικότητα μέσα στην οποία ζούμε. Η Ελλάδα δεν είναι ένα μικρό νησάκι μόνο του στη μέση του ωκεανού. Είμαστε μέρος ενός διεθνούς οικονομικού συστήματος και οι αναταράξεις, οι πόλεμοι, ο πληθωρισμός, η ακρίβεια, επηρεάζουν και εμάς», είπε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, σε συνεντεύξεις της σε μέσα ενημέρωσης.

Αναφερόμενη στη Γερμανία και τη Γαλλία, υπογράμμισε: «Αν ακόμη και οι πιο ισχυρές χώρες της Ευρώπης παραδέχονται ότι ζούσαν πέρα από τις δυνατότητές τους ή αντιμετωπίζουν βαθιά κοινωνικοπολιτική κρίση και ανασφάλεια, πρέπει να αντιληφθούμε μέσα σε αυτό το διεθνές οικονομικό περιβάλλον, ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα προσπαθούμε να ενισχύσουμε τη θετική πορεία της οικονομίας μας, που παρά τις αναταράξεις, δείχνει ανθεκτικότητα και προσφέρει χειροπιαστά οφέλη στα νοικοκυριά και όχι να τσακωνόμαστε για τα πλεονάσματα».

Παράλληλα, ανέδειξε πως τα διαθέσιμα πλεονάσματα ύψους 1,7 δισ. ευρώ επιστράφηκαν στους πολίτες, με βασική μέριμνα του πρωθυπουργού να κατανεμηθούν δίκαια και να ωφελήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ, η Αλεξάνδρα Σδούκου τόνισε: «Ακούω την αντιπολίτευση, στον απόηχο των μέτρων της ΔΕΘ να λέει ότι “κάνουμε μία τρύπα στο νερό” γιατί η πραγματική οικονομική κατάσταση των πολιτών δεν βελτιώνεται. Η αλήθεια όμως είναι ότι η οικονομική ζωή αυτής της χώρας δεν ξεκίνησε το 2019. Για πολλά χρόνια ξοδεύαμε περισσότερα από όσα μπορούσαμε, εκτοξεύσαμε το χρέος και δημιουργήσαμε ελλείμματα. Και η κυβέρνηση Μητσοτάκη σταθεροποίησε τα δημόσια οικονομικά μας και ακολουθεί τη στρατηγική της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Η Ελλάδα βρίσκεται σε καθαρή τροχιά αποκλιμάκωσης του χρέους. Από το ιστορικό υψηλό 212,8% του ΑΕΠ το 2021, σήμερα είμαστε στο 152,5%, Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί· υπάρχει συνέπεια και ευθύνη και αυτό ακριβώς κάνουμε».

Για τις εξαγγελίες ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ σχολίασε: «Καταγράφουν δεκάδες μέτρα, πλουσιοπάροχα και χωρίς να βγαίνει το νούμερο».

Για τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ η Αλεξάνδρα Σδούκου υπογράμμισε: «Επιλέξαμε να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια με μια πολύ γενναία, μόνιμη και στοχευμένη αύξηση των πραγματικών μισθών. Και αυτό ουσιαστικά συνιστά η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που εξαγγείλαμε.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, επισήμανε ότι προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: «Το πρώτο είναι ότι η ΝΔ παραμένει κυρίαρχο κόμμα, ο δε Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει ο πολιτικός που εμπιστεύονται οι πολίτες με συντριπτική διαφορά. Προφανώς, η ΝΔ έχει φθορά, είμαστε άλλωστε στο μισό της δεύτερης θητείας μας, λογικό είναι να έχουμε φθορά. Όμως, δεν υπήρξε άλλη φορά στο παρελθόν κόμμα που ασκεί τη διακυβέρνηση για δεύτερη τετραετία που να έχει τέτοια υπεροχή, που να έχει μια απόσταση περίπου 15 μονάδες από το δεύτερο κόμμα. Ο στόχος μας είναι να πείσουμε πολλούς περισσότερους πολίτες, να φτάσουμε στην αυτοδυναμία, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να δουλέψουμε πολύ πιο σκληρά, να κάνουμε έργο, γιατί από αυτό αξιολογούμαστε από τους πολίτες».

«Το δεύτερο είναι ότι οι πολίτες που μας ψήφισαν στο παρελθόν και τώρα δεν έχουν δηλώσει ότι θα μας ψηφίσουν αφενός βλέπουν τα μέτρα σε ποσοστό 50% θετικά και αφετέρου τοποθετούν τον εαυτό τους στους αναποφάσιστους. Αυτό σημαίνει ότι δεν πήγαν σε κάποιο άλλο κόμμα αλλά βρίσκονται σε μια αναμονή του τι θα κάνουμε. Και τέλος είναι ότι η κοινωνία κατά βάθος προτιμά πολιτική σταθερότητα και αποφυγή νέων περιπετειών αρκεί να βλέπουν λύσεις στα καθημερινά τους ζητήματα, που αποτελεί βασική στόχευση της κυβέρνησης».

Πηγή: ΑΠΕ