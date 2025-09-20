Από το «δύσκολο και πιεστικό», όπως το χαρακτήρισε, πρόβλημα της ευλογιάς, ξεκίνησε η συνέντευξη του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη, στην ΕΡΤ1: «Να ακούμε την επιστήμη», ήταν η πρώτη σύστασή του, με την ταυτόχρονη διευκρίνιση ότι είναι ζωονόσος και όχι ανθρωπονόσος.

Επί του πρακτέου, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ επεσήμανε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ενισχυθεί με 185 κτηνιάτρους και κτηνιατρικό προσωπικό. Επιπλέον, «τη Δευτέρα θα λειτουργούν 17 απολυμαντικοί σταθμοί στη Θεσσαλία και άλλες περιοχές με προβλήματα, όπως την Αχαΐα». Με στόχο, όπως τόνισε, την «απόλυτη στήριξη στον κτηνοτροφικό τομέα και με τις αποζημιώσεις», ζήτησε, παράλληλα, «να γίνονται όλα με τον απόλυτα επιστημονικά ελεγμένο τρόπο που πρέπει, προκειμένου να περιοριστεί η ευλογιά».

Αφού διευκρίνισε δε, ότι «δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση για τα εμβόλια» και άρα, υπάρχει ενδεχόμενο επιπλοκών για τη συνέχεια, υπογράμμισε το στόχο της «απόλυτης προστασίας του ζωικού κεφαλαίου και η στήριξη των κτηνοτρόφων. 250 ευρώ δίνεται για κάθε θανατωμένο ζώο, ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι λιγότερα από 100», δήλωσε εξ άλλου.

Κρίσιμο είναι να τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας, επέμεινε, επαναλαμβάνοντας τη βασική μέριμνα της κυβέρνησης «να περιορίσουμε το φαινόμενο και να προχωρήσουν οι πληρωμές».

Αλλάζοντας θέμα, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την εξεταστική επιτροπή της Βουλής, είπε: «Θεωρούμε ότι μπορεί να αναπτυχθεί μια συζήτηση, η οποία θα παρουσιάσει με εμφατικό τρόπο τις παθογένειες που υπήρχαν διαχρονικά και να προχωρήσουμε στην αναζήτηση λύσεων. Ό,τι άλλο προκύψει στην εξεταστική θα διερευνηθεί». Ενώ σημείωσε ότι η πρώτη πρόταση της πλειοψηφίας ήταν να προσκληθούν διατελέσαντες υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ, μάλιστα «κατά 70% υπήρξε συμφωνία ως προς τα πρόσωπα», ανέφερε και άφησε ανοικτό, «αν χρειαστεί, να κληθούν και άλλοι μάρτυρες».

Προχωρά η μεταρρύθμιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ταυτόχρονα, συνέχισε ο Θ. Κοντογεώργης, «εξελίσσεται η διαδικασία εξυγίανσης του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων, η υποκατάσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ με γοργά βήματα. Τα περισσότερα σημεία από το σχέδιο δράσης που κατατέθηκε τον Ιούνιο, έχουν προχωρήσει».

«Είμαστε στο μικροσκόπιο» (σ.σ. των Κοινοτικών οργάνων) και «όλα πρέπει να είναι στην εντέλεια», διεμήνυσε επίσης και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επτιτροπή «προχωράμε στον πλήρη εξορθολογισμό». Και πιο συγκεκριμένα, «μέχρι τις 2 Νοεμβρίου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα συστήματα, στα οποία θα υπάρχει σαφής αποτύπωση. Είμαστε εντός χρόνου», ανέφερε διαβεβαιώνοντας συγχρόνως ότι οι επιδοτήσεις θα προχωρήσουν «το συντομότερο δυνατό με τον τρόπο και με τη δικαιοσύνη που επιβάλλεται».

Κλείνοντας τη σχετική απάντηση, έθεσε πάντως και άλλες πτυχές του αγροτικού ζητήματος, όπως είναι η ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού, η αγροκλιματική ζωνοποίηση της χώρας, πού θα παράγουν και τι κ.α.

«Όλα θα αξιολογηθούν τον χρόνο των εκλογών»

Στο αμιγώς πολιτικό πεδίο, «όλα θα αξιολογηθούν τον χρόνο των εκλογών, που είναι το 2027. Οι δημοσκοπήσεις έχουν την αξία τους. Δεν θέλω να πω το κοινότοπο – για σαφή υπεροχή της ΝΔ παρά το ότι βρισκόμαστε στον 7ο χρόνο διακυβέρνησης με διπλάσια διαφορά από την αντιπολίτευση – το βάζω στην άκρη. Για μας μεγάλη σημασία έχουν τα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων», επεσήμανε και σε σχέση, μάλιστα, με τη φορολογική μεταρρύθμιση «υπάρχει μια αποδοχή των μέτρων».

Από την άλλη, συμπλήρωσε, «υπάρχουν πεδία στα οποία πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο εντατικά. Τα προβλήματα είναι πιεστικά, δεν υπάρχει ούτε μία ημέρα για χάσιμο», ήταν το μήνυμα του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ.

Ερωτηθείς για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο Θανάσης Κοντογεώργης δήλωσε: «Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ένας καλός πρωθυπουργός για τη χώρα». Και προσέθεσε: «Η ευρύτερη παράταξη που έχει έναν εθνικό προσανατολισμό, πρέπει να είναι ενδυναμωμένη». Ενώ για τα σενάρια απάντησε ως εξής: «Δεν έχω να σχολιάσω κάτι άλλο, ο κ. Σαμαράς θα κάνει αυτό που νομίζει».

«Δεν προσερχόμαστε φοβικά στις συναντήσεις με τον Ερντογάν»

Η συνέντευξη έκλεισε με την επικείμενη συνάντηση του πρωθυπουργού της Ελλάδας και του Προέδρου της Τουρκίας: «Η γεωγραφία δεν αλλάζει, μακάρι να άλλαζαν τα μυαλά και οι νοοτροπίες. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ένα περιβάλλον ειρήνης και ευημερίας στην περιοχή. Με τη δύναμη των επιχειρημάτων μας προσερχόμαστε σε τέτοιες συναντήσεις, το ίδιο θα γίνει και τώρα, δεν προσερχόμαστε φοβικά».

Ειδικότερα, «για αρκετό χρονικό διάστημα – και πρόσφατα – η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σημαντικές πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τη διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ξεκινώντας από το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τα απώτατα δυνητικά όρια που χαράσσονται για πρώτη φορά, και είναι πλέον ευρωπαϊκό κεκτημένο της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Μέσα σε αυτά προσδιορίσαμε οικόπεδα και τα προκηρύξαμε, προσήλθε η Chevron με μια ελληνική εταιρεία προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη αξιοποίηση», σημείωσε και συνέχισε:

«Εμείς θα προχωρήσουμε σε αυτή τη στρατηγική ταυτόχρονα σε όλα τα πεδία που αφορούν ευρύτερα την περιοχή μας. Αυτό αφορά και την Τουρκία, αφορά και τον ισότιμο και τον συνεπή διάλογο που έχουμε με το Ισραήλ και τον αραβικό κόσμο. Είμαστε σε ταραγμένη περίοδο, έχουμε αυτοπεποίθηση, έχουμε τις κεραίες μας ανοιχτές σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον», κατέληξε.