Την άμεση κατάθεση σειράς εγγράφων που αφορούν την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητούν με επιστολή που απέστειλαν στον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής, Ανδρέα Νικολακόπουλο, οι τέσσερις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και μέλη της Επιτροπής που διερευνά την υπόθεση, ενόψει της έναρξης της διαδικασίας κλήσης μαρτύρων.

Όπως τονίζουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, «είναι αναγκαία η άμεση κατάθεση των εγγράφων στην Εξεταστική προκειμένου να καταστεί δυνατή η στοιχειώδης εξέταση των πρώτων μαρτύρων την επόμενη Τετάρτη και Πέμπτη 24 και 25 Σεπτεμβρίου, που θα είναι οι πρόσφατα διατελέσαντες πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ» ενώ επιφυλάσσονται για την αναζήτηση συμπληρωματικών στοιχείων.

Μεταξύ άλλων, τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής ζητούν να κατατεθούν: