«Εγώ αυτά τα ξεφτιλίκια, που οι Βουλευτές πάνε από κόμμα σε κόμμα για ν’ αυξήσουν την πιθανότητα της διατήρησης της καρέκλας τους, δεν τα έκανα και δεν τα κάνω. Στις επερχόμενες εθνικές εκλογές θα είμαι και πάλι Υποψήφιος Βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στην Αρκαδία», ανέφερε σε δήλωση του ο Οδυσσέας Κωνσταντινοπουλος, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και αντιπρόεδρος της Βουλής απαντώντας σε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία πρόκειται να αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής και να προσχωρήσει στη ΝΔ.

Στη δήλωση του θύμισε ακόμη:

«1. Ως Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ δεν έχω καταψηφίσει ούτε άρθρο, παρέθετα τις διαφωνίες μου στα κομματικά όργανα, στηρίζοντας πάντα την πλειοψηφία χωρίς να λείψω ούτε λεπτό από την παράταξη.