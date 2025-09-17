Την έναρξη της διαδικασίας για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης κήρυξαν ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης και ο ασκών χρέη Υπ.Εξ. της Λιβύης Taher Salem Al Baour, κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών. Σε δήλωση της η εκπρόσωπος του Υπ.Εξ. Λάνα Ζωχιού, τόνισε ότι «στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση των τεχνικών επιτροπών και συμφωνήθηκε η επόμενη συνάντηση να λάβει χώρα στην Τρίπολη».

Η επίσκεψη του κ. Salem Al Baour, όπως είπε η εκπρόσωπος του Υπ.Εξ. ,πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της επίσκεψης του κ. Γεραπετρίτη στην Τρίπολη, στις 15 Ιουλίου, κατά την οποία είχε συμφωνηθεί η εμβάθυνση των διμερών σχέσεων.

Κατά τη συνάντηση θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν επίσης, η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της μετανάστευσης. Στο σημείο αυτό, ο Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ετοιμότητα της Ελλάδας να «συνεχίσει την παροχή εκπαίδευσης στελεχών της λιβυκής ακτοφυλακής» είπε η κ.Ζωχιού και προσέθεσε:

«Οι δύο Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων στους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας, των μεταφορών και των κατασκευών. Εξέφρασαν επίσης, την ετοιμότητά τους για έναρξη απευθείας αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ Αθήνας και Τρίπολης και συμφώνησαν στην πραγματοποίηση ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στην Τρίπολη, εντός του φθινοπώρου».

Ο κ. Γεραπετρίτης από την πλευρά του -όπως είπε η κ.Ζωχιού- «τόνισε την ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και επανέλαβε την ελληνική και ευρωπαϊκή θέση αναφορικά με το άκυρο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο».

Τέλος «αναφέρθηκε στην ουσιαστική συμβολή της Ελλάδας, ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκλεγμένου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στις προσπάθειες για την επίτευξη πολιτικής λύσης, με γνώμονα την ενότητα, την ανάπτυξη και τη σταθερότητα στη Λιβύη».

Πηγή: ΑΠΕ