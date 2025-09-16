Σχέδια για την ίδρυση ενός νέου, αυτόνομου υπουργείου γίνονται στην κυβέρνηση, που θα έχει ως αντικείμενο την Έρευνα και την Καινοτομία. Άλλωστε το αποκάλυψε ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια του Bio3 Forum 2025, όπου συνομιλώντας με τον συνιδρυτή της BioInnovation Greece, Νίκο Κυρπίδη, αποκάλυψε ότι εξετάζεται η δημιουργία ενός ενιαίου κέντρου στρατηγικού συντονισμού, το οποίο θα συνδέει αποτελεσματικά τις δυνάμεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στον κρίσιμο αυτό τομέα. Όπως εξήγησε, η σκέψη αυτή μπαίνει για πρώτη φορά στο τραπέζι του δημόσιου διαλόγου και αφορά τον σχεδιασμό της επόμενης κυβερνητικής περιόδου, μετά τις εκλογές. Τόνισε δε, ότι οι τομείς της έρευνας και της καινοτομίας αποτελούν πυλώνες για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, αλλά και για την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Το νέο υπουργείο, σύμφωνα με πληροφορίες μας, δεν θα περιοριστεί σε έναν τυπικό συντονιστικό ρόλο, αλλά θα έχει πολυδιάστατη αποστολή. Ο βασικός του στόχος θα είναι η χάραξη εθνικής στρατηγικής για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, ώστε οι διαφορετικοί φορείς –πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, νεοφυείς επιχειρήσεις αλλά και μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες– να λειτουργούν σε ένα κοινό πλαίσιο συνεργασίας. Στις αρμοδιότητές του θα περιλαμβάνεται η διαχείριση και κατανομή ευρωπαϊκών και εθνικών κονδυλίων για ερευνητικά προγράμματα, η ενίσχυση της παρουσίας της Ελλάδας σε διεθνή δίκτυα καινοτομίας, καθώς και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων σε τομείς αιχμής, όπως η βιοτεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ψηφιακή τεχνολογία.

Ένα ακόμα κομβικό πεδίο θα είναι η στενότερη σύνδεση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ώστε οι νέοι επιστήμονες να βρίσκουν γόνιμο έδαφος για επαγγελματική αποκατάσταση και δημιουργική αξιοποίηση των γνώσεών τους εντός της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο θα λειτουργεί και ως γέφυρα μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επιχειρήσεων, προωθώντας κοινά ερευνητικά προγράμματα και καινοτόμες εφαρμογές που θα μπορούν να περάσουν άμεσα στην παραγωγή.

Επιπλέον, θα αναλάβει τον σχεδιασμό δράσεων που θα αναδεικνύουν διεθνώς την Ελλάδα ως κέντρο καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μέσα από τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων (startups), τη δημιουργία τεχνολογικών πάρκων και την ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών αιχμής, θα επιδιώξει να δώσει στην ελληνική οικονομία ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας.

Τέλος, σημαντικό ρόλο θα παίξει και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της διασποράς. Χιλιάδες Έλληνες επιστήμονες που διαπρέπουν στο εξωτερικό θα έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν με το υπουργείο, μεταφέροντας τεχνογνωσία και εμπειρία που μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές για τον τεχνολογικό μετασχηματισμό της χώρας.

Πάντως στο Bio3 Forum ο δρ Νίκος Κυρπίδης επεσήμανε από την πλευρά του τρεις βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα: την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας, τη στενότερη συνεργασία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και την προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, η χώρα διαθέτει το επιστημονικό υπόβαθρο και το ανθρώπινο δυναμικό για να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεθνή σκηνή, εφόσον υπάρξει σωστός συντονισμός και στήριξη.

Η κυβέρνηση, με βάση όσα είπε ο πρωθυπουργός, επιδιώκει να καταστήσει την Ελλάδα κόμβο καινοτομίας με έμφαση στη βιοτεχνολογία, μια βιομηχανία που διεθνώς αναπτύσσεται ραγδαία και προσφέρει τεράστιες δυνατότητες. Δεν είναι τυχαίο ότι στο πρόσφατο παρελθόν ο κ. Μητσοτάκης είχε θίξει ξανά το θέμα της τεχνολογικής ανάπτυξης, αυτή τη φορά σε συνάντησή του με τον Ντέμη Χασάμπη, επιστημονικό σύμβουλο της Google DeepMind. Τότε είχε αναφέρει πως η Ελλάδα διαθέτει μια σαφώς διατυπωμένη στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μπορεί να αποφέρει ουσιαστικά οφέλη σε τομείς όπως η εκπαίδευση και η υγεία.