Η δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ», μετά τις οικονομικές εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, καταγράφει μια σχετική βελτίωση κάποιων δημοσκοπικών μεγεθών μετά το δύσκολο καλοκαίρι και τον αντίκτυπο της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, το 32,9% του συνόλου κρίνει θετικά και μάλλον θετικά τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες, ενώ το 35,4% πιστεύει ότι οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις που παρουσίασε ο Κ. Μητσοτάκης κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Η μεγάλη πλειοψηφία, βέβαια, συνεχίζει να τοποθετείται αρνητικά απέναντι στο πακέτο των εξαγγελιών, ωστόσο το ποσοστό που κρίνει θετικά τα φορολογικά μέτρα μπορεί να θεωρηθεί μια καλή επίδοση για το κυβερνητικό στρατόπεδο.

Σχετικά με την πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να κερδίζει από τον αντίκτυπο των θετικών μέτρων.

Ειδικότερα η καταγραφή των δυνάμεων των κομμάτων στην πρόθεση και εκτίμηση ψήφου σύμφωνα με την έρευνα της GPO έχει ως εξής:

Πρόθεση ψήφου: Με 13,6 μονάδες προηγείται η ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ

Αναλυτικά στην εκτίμηση ψήφου τα κόμματα λαμβάνουν:

Νέα Δημοκρατία: 24,8%

ΠΑΣΟΚ: 11,2%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,2%



Ελληνική Λύση: 8,7%

ΚΚΕ: 8,1%

Νίκη: 1,8%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,8%

Φωνή Λογικής: 3,1%

ΜέΡΑ25: 1,4%

Νέα Αριστερά: 1,4%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%

Άλλο: 4,1%

Λευκό, άκυρο: 1,7%

Αναποφάσιστοι: 18,3%

Εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ προηγείται με 15,4 μονάδες έναντι του ΠΑΣΟΚ.

Νέα Δημοκρατία: 29,7%

ΠΑΣΟΚ: 14,3%

ΣΥΡΙΖΑ: 6,6%

Ελληνική Λύση: 11,1%

ΚΚΕ: 10,4%

Νίκη: 2,3%

Πλεύση Ελευθερίας: 10%

Φωνή Λογικής: 3,9%

ΜέΡΑ25: 1,8%

Νέα Αριστερά: 1,8%

Κίνημα Δημοκρατίας: 3%

Άλλο: 5,1%