Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, σχολίασε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, τονίζοντας πως πρόκειται για μια «ριζική και γενναία φορολογική μεταρρύθμιση» με καθολικό χαρακτήρα, που στοχεύει στη διεύρυνση του διαθέσιμου εισοδήματος όλων των πολιτών μέσα από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών.

Η κ. Κεραμέως, μιλώντας στην ΕΡΤ, υπογράμμισε ότι «για την ακρίβεια δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να στηρίξεις τους πολίτες από το να διευρύνεις το διαθέσιμο εισόδημα», σημειώνοντας πως οι εργαζόμενοι θα δουν αυξημένα καθαρά ποσά στη μισθοδοσία τους από τον Ιανουάριο του 2026, χωρίς εμπλοκή εργοδοτών, καθώς πρόκειται για καθαρά φορολογική παρέμβαση.

Παράλληλα, στάθηκε και στην προστασία των εργαζομένων από αυθαιρεσίες εργοδοτών, καλώντας τους πολίτες να καταγγέλλουν τυχόν παραβιάσεις ακόμη και ανώνυμα στο 1555.

Σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους, τόνισε πως:

671.000 διατηρούν προσωπική διαφορά, με την πλειονότητα να κυμαίνεται μεταξύ 100–200 ευρώ.

Από τον Ιανουάριο του 2026 όλοι θα δουν έστω και μερική αύξηση.

Από το 2027 η προσωπική διαφορά καταργείται πλήρως.

Θα επωφεληθούν και από τη φορολογική μεταρρύθμιση αλλά και από τη μόνιμη ενίσχυση των 250 ευρώ που θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο στους πιο ευάλωτους.

Έφερε μάλιστα παράδειγμα συνταξιούχου με σύνταξη 1.080 ευρώ, ο οποίος θα δει συνολικά ετήσια αύξηση 593 ευρώ από την αναπροσαρμογή, τη μείωση φόρου και την ενίσχυση του Νοεμβρίου.

Απαντώντας στην κριτική του Αλέξη Τσίπρα για τα εργασιακά, η υπουργός τόνισε ότι η χώρα σήμερα έχει ανεργία στο 8% από 18% το 2019, 500.000 νέες θέσεις εργασίας, μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 5 μονάδες και αύξηση του κατώτατου μισθού από 650 σε 880 ευρώ καθαρά, με στόχο τα 950 ευρώ.

Όπως είπε, «η νέα αγορά εργασίας έχει τη χαμηλότερη ανεργία 17 ετών και υψηλότερους μισθούς», ενώ το νέο νομοσχέδιο ενισχύει τα δικαιώματα των εργαζομένων και μειώνει τη γραφειοκρατία. Μεταξύ άλλων προβλέπει:

Δυνατότητα τετραήμερης εργασίας (Δευτέρα–Πέμπτη) για γονείς.

Επέκταση επιδόματος κυοφορίας και λοχείας.

Ακατάσχετο επίδομα γονικής άδειας.

Επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, με 1,35 εκατ. εργαζόμενους ήδη να καλύπτονται.

Τέλος, για τις συνθήκες στον τουρισμό και την εστίαση ανέφερε ότι οι δηλωθείσες υπερωρίες αυξήθηκαν κατά 855%, ενώ μόνο το πρώτο επτάμηνο του 2025 καταγράφηκαν 1,5 εκατ. περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με το 2024, κάτι που μεταφράζεται σε αυξημένα έσοδα για εργαζόμενους και ασφαλιστικό σύστημα.