Ιδιαίτερα σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για τη σημερινή του πολιτική πορεία εξέφρασε ο αθρογράφος και εκλογικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης, εκτιμώντας ότι ακόμη και αν ο πρώην πρωθυπουργός συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές, τα ποσοστά του θα είναι πολύ χαμηλά τονίζοντας ότι δεν θα πάρει ούτε 10%.

«Πολιτικά έχει γεράσει, έγινε αρχηγός κυβέρνησης, γνώρισε έξι εκλογικές ήττες, τι ζητάει;» σχολίασε ο Δρυμιώτης, επισημαίνοντας ότι «πολιτικά υπάρχει κενό, είναι γνωστό, αλλά με παλιά υλικά δεν μπορείς να φτιάξεις νέα πολυκατοικία».

Στη συνέχεια, κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό για έλλειψη αυτοκριτικής, τονίζοντας ότι «η επιστολή που έστειλε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα πρακτικά του κρίσιμου συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών το 2015, είναι η μεγαλύτερη υποκρισία». Παράλληλα, τόνισε ότι «ο Τσίπρας τώρα δεν έχει αφήγημα. Το 2015 ήταν ξεκάθαρο: εγώ είμαι άφθαρτος αμόλυντος και άχραντος και δεν έχω σχέση με τα μνημόνια και θα βαράω τα νταούλια».

Μάλιστα ο Ανδρέας Δρυμιώτης στην ανάλυσή του συμπεριέλαβε ένα ανέκδοτο που αφορά τον Ρομπέν των Δασών, το οποίο, όπως εξήγησε, έχει διδακτικό χαρακτήρα για τον Αλέξη Τσίπρα.

«Ο Ρομπέν των Δασών είναι στα τελευταία του και φωνάζει τον πιστό του καλόγερο. Του λέει “η τελευταία επιθυμία μου είναι να μου φέρεις το τόξο και το βέλος μου και εκεί που θα πάει το βέλος εκεί θέλω να με θάψετε”. Και τον έθαψαν στην ντουλάπα του υπνοδωματίου του γιατί εκεί έφτασε το βέλος».

«Το δίδαγμα είναι άμα μεγαλώσεις δεν μπορείς να κάνεις το ίδιο με τα νιάτα σου» είπε ο Ανδρέας Δρυμιώτης.