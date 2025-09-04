Τους άνδρες των ΜΑΤ που τον υπερασπίστηκαν στο νοσοκομείο της Δράμας, ευχαρίστησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του στο Χ.

«Πηγαίνοντας προς το ξενοδοχείο μου στη Θεσσαλονίκη σήμερα συνάντησα μερικούς άνδρες των ΜΑΤ σε μία κλούβα. Θεώρησα καθήκον μου να σταματήσω, να τους χαιρετίσω και να ευχαριστήσω και τους συνάδελφους τους που και σήμερα το πρωί στη Δράμα με υπερασπίστηκαν. Να έχετε δύναμη παιδιά και ψυχραιμία», γράφει στην ανάρτησή του.

«Τα παιδιά αυτά που όλοι τα κατηγορούν, είναι αυτά που σε όλες τις κρίσιμες στιγμές μπαίνουν μπροστά για μας», αναφέρει στο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτηση ο Άδωνις Γεωργιάδης.