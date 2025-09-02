Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε, σήμερα, το στρατόπεδο «Οπλαρχηγού Θεόδωρου Ζιάκα», στο δήμο Κορδελιού – Ευόσμου Θεσσαλονίκης.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το στρατόπεδο «παραμένει ανενεργό από το 2006».

«Σχεδιάζουμε», τόνισε, «την αξιοποίηση της έκτασής του για την ανέγερση πρότυπου οικισμού, όπως αυτοί που ήδη κατασκευάζονται από το υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας, στο πλαίσιο του Οικιστικού Προγράμματος για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων».

Πηγή: ΑΠΕ