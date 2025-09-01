Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Action 24 το βράδυ της Δευτέρας, διευκρίνισε: «Η έρευνα για την πόντιση καλωδίου δεν σταμάτησε λόγω της τουρκικής αντίδρασης αλλά επειδή ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τον προγραμματισμό της. Η Τουρκία δεν αναχαίτισε την Ελλάδα και οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου που θα ενώσει την Kύπρο με την Ελλάδα θα συνεχιστούν».

Αναφέρθηκε ακόμη στα θαλάσσια πάρκα και στις διαδικασίες προκήρυξης οικοπέδων προς αξιοποίηση, σημειώνοντας ότι «αν δούμε τι έχει συμβεί συνολικά την τελευταία διετία διαπιστώνουμε ότι η Ελλάδα έχει αποκτήσει πολύ μεγαλύτερα ερείσματα στο πεδίο».

Ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε πως «η έρευνα και πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα και αν υπάρξει διάθεση παρεμπόδισης από τρίτη χώρα θα υπάρξουν συνέπειες. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να σταματήσει να υπερασπίζεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα».

Όσον αφορά το ενδεχόμενο συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει οριστεί ημερομηνία. Εντούτοις, όπως είπε, εξετάζεται η πιθανότητα να γίνει στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που θα λάβει χώρα στη Νέα Υόρκη από τις 22 έως τις 26 Σεπτεμβρίου.

Σε ερώτηση για το περιεχόμενο μιας τέτοιας συζήτησης, απάντησε ότι δεν υπάρχουν εθιμοτυπικές συναντήσεις ανάμεσα στον Έλληνα πρωθυπουργό και τον Τούρκο πρόεδρο, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική πλευρά επιδιώκει τη σταδιακή αποκλιμάκωση των διαφορών με την Άγκυρα.

Σε σχέση με το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι «έχουμε καταφέρει να μην έχει κυρωθεί από τη Βουλή της Ανατολικής Λιβύης, μολονότι φαινόταν ως δεδομένο ότι θα συμβεί».

Αναφερόμενος στη Μονή Σινά, σημείωσε πως «βρισκόμαστε σε διαρκή συνεννόηση με την αιγυπτιακή κυβέρνηση» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι σύντομα η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί θα ομαλοποιηθεί.