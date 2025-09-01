«Το επόμενο Σαββατοκύριακο ο πρωθυπουργός της χώρας θα αναφερθεί σε μια συνολική πολιτική για το επόμενο διάστημα: για μια πιο παραγωγική οικονομία και μια κοινωνία που θα πάρει -κυρίως η μεσαία τάξη και οι φτωχότερες και πιο αδύναμες οικονομικά ομάδες της ελληνικής κοινωνίας- ένα σοβαρό μέρισμα και μια πολύ σημαντική άμεση στήριξη από το υπερπλεόνασμα που έχει παράξει η ελληνική οικονομία», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας σήμερα στην εκπομπή «10 παντού» στο OPEN.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, αναφερόμενος στην τιμή του ρεύματος, είπε πως «όλοι οι πολίτες πρέπει να χαιρετήσουν, να δουν θετικά αυτό που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός: ότι αν η μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος στη χονδρεμπορική δεν περάσει στη λιανική, θα παρέμβει και θα πάρει μέτρα. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σοβαρή ανακοίνωση, η οποία αφορά όλους μας, όλους τους Έλληνες πολίτες, και θα επηρεάσει ολόκληρη την αλυσίδα χωρίς καμία αμφιβολία».

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε επίσης διενεργούνται εντατικοί έλεγχοι σε όλη την αγορά: «Έχω δώσει εντολή για έναν νέο κύκλο αυστηρών ελέγχων αυτές τις εβδομάδες και θέλω να προειδοποιήσω τους ανθρώπους των σούπερ μάρκετ να είναι πολύ προσεκτικοί. Έχουμε δημιουργήσει έναν κώδικα δεοντολογίας για τις παραπλανητικές εκπτώσεις, έχει δουλέψει καλά ως τώρα και αν έχουν σκεφτεί ορισμένοι ότι θα τον παραβιάσουν, έχουν κάνει λάθος».

Για τις τιμές στα σχολικά είδη, τόνισε πως στην πρόσφατη συνάντησή του με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ συμφωνήθηκε να διατηρηθούν ίδιες ή να μειωθούν σε σχέση με το 2024, ενώ επισήμανε πως «όπως πέρυσι τον Οκτώβριο ύστερα από αυστηρούς ελέγχους και απαίτησή μου υποχρεώθηκαν να κάνουν εθελοντική μείωση σε 750 κωδικούς και πετύχαμε αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων και βασικών ειδών διαβίωσης για τέσσερις συνεχείς μήνες, το ίδιο ζήτησα να κάνουν και φέτος. Αναμένω την άμεση ανταπόκρισή τους».

«Εξετάζουμε να διατηρηθεί και μετά τον Οκτώβριο, το πάγωμα των προσφορών σε προϊόντα που ανατιμήθηκαν»

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στη δημιουργία της νέας ισχυρής ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, με 300 πρόσθετους ελεγκτές και με ψηφιακά εργαλεία, ενώ τις επόμενες εβδομάδες θα είναι έτοιμη η νέα ψηφιακή εφαρμογή ώστε ο κάθε πολίτης να μπορεί με το κινητό του να στέλνει μια φωτογραφία και να κάνει την καταγγελία του. Επιπλέον, τόνισε πως «θα επανεξετάσουμε πράγματα για το θεσμικό πλαίσιο, όπως το να διατηρήσουμε και μετά το τέλος Οκτωβρίου το μέτρο για το πάγωμα των προσφορών σε προϊόντα που ανατιμήθηκαν».

Για τις λαϊκές αγορές τόνισε ότι «θα στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις το ρόλο των λαϊκών αγορών και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να υπάρχουν περισσότεροι παραγωγοί στις λαϊκές. Θα ενισχύσουμε με περισσότερους αγρότες και παραγωγούς τις υπάρχουσες λαϊκές, ενώ σε συνεργασία με τους δήμους θα μπορούν να υπάρχουν και ξεχωριστές λαϊκές μόνο για παραγωγούς. Θέλουμε να στηρίξουμε έμπρακτα την αγροτική μας παραγωγή».

Για την άνοδο της τιμής στο μοσχαρίσιο κρέας, απάντησε πως είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, καθώς έχει μειωθεί η παραγωγή κρέατος, την στιγμή που στην Ελλάδα καταναλώνουμε 160.000 τόνους μοσχαρίσιου κρέατος και παράγουμε μόλις 40.000. Αναφέρθηκε όμως και σε προϊόντα που υπάρχουν σημαντικές μειώσεις όπως τα ζυμαρικά -8%, τα είδη καθαρισμού και ατομικής υγιεινής όπου έχουμε αρνητικό πληθωρισμό, ενώ το λάδι έχει μειωθεί κατά 30%.

Στη συνέχεια, ρωτήθηκε για την ανάκτηση χρημάτων από επενδύσεις παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων που δεν ολοκληρώθηκαν, τονίζοντας πως «δεν έχω ακούσει από την αντιπολίτευση γι’ αυτό το θέμα ούτε μια καλή κουβέντα. Αυτή η υπόθεση δεν ήρθε στα χέρια μου ως σκάνδαλο, ούτε ήταν δημόσιο θέμα συζήτησης. Πάνω από χίλιες επιχειρήσεις έχουν πάρει από το 2005 ως το 2019 εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις που όφειλαν να έχουν ολοκληρώσει, δεν το έκαναν, ο νόμος είναι σαφής και θα κυνηγήσουμε να έρθει πίσω και το τελευταίο ευρώ. Η εντολή μου είναι ξεκάθαρη: τα πρώτα 43 εκατ. ευρώ έχουν βεβαιωθεί στην ΑΑΔΕ και θα επιμείνω μέχρι το τέλος για να μη μείνει ούτε ένα ευρώ για το συμφέρον του Έλληνα φορολογούμενου, ώστε να πάνε σε πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας».

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα με τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε πως «αυτό από μόνο του συνιστά μια ομολογία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τον οποίο κυβέρνησε τη χώρα για τέσσερα χρόνια χρεοκόπησε. Βεβαίως, κάτι τέτοιο θα έπρεπε να συνοδευτεί από μια ομολογία αποτυχίας». Πρόσθεσε ότι η ανάγκη που αισθάνεται να μετέχει στην πολιτική ζωή με ένα καινούργιο κόμμα «δείχνει ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά κενά στην αντιπολίτευση και δεν υπάρχουν αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις. Και αυτό το βλέπει ο κάθε Έλληνας πολίτης».