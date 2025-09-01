Στην Πάτρα θα βρεθεί σήμερα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας «όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με κατοίκους και φορείς, για να ενημερωθεί προσωπικά και επί τόπου για την κατάσταση της πόλης και της περιοχής μετά τις φοβερές πυρκαγιές του Αυγούστου».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του κόμματος, «το πρωί η Ζωή Κωνσταντοπούλου θα υπερασπιστεί στο Εφετείο Πατρών τους πολίτες της Αιγιάλειας, που αγωνίστηκαν κατά του καρκινογόνου ΧΥΤΑ Αιγείρας. Η Ζωή είναι στο πλευρό των κατοίκων από το 2018 και τους υπερασπίζεται αφιλοκερδώς σε κάθε δικαστήριο.

Στη 1μμ η Ζωή Κωνσταντοπούλου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πατρών Κώστα Πελετίδη, ενώ στη συνέχεια θα επισκεφθεί τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Πατρών για να μιλήσει με το ηρωικό προσωπικό του, και αμέσως μετά θα συναντηθεί με Εθελοντές Δασοπυροσβέστες.

Χθες, η Ζωή Κωνσταντοπούλου βρέθηκε στην Ηλεία, συνοδεύοντας τον πατέρα της Νίκο Κωνσταντόπουλο, ο οποίος το βράδυ της Κυριακής 31/8/2025 μίλησε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Πύργου, στη μνήμη του αγωνιστή της Δημοκρατίας Σάκη Καράγιωργα για τη συμπλήρωση των 40 ετών από τον θάνατό του».