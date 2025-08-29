Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που αφορά την «Κύρωση για τη συνέχιση εφαρμογής της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί του κεφαλαίου και του Πρωτοκόλλου αυτής».

Υπέρ τάχθηκε η ΝΔ ενώ τα κόμματα από την αντιπολίτευση επιφυλάχθηκαν κατά την ψήφιση του από την Ολομέλεια, εκτός από το ΚΚΕ που δήλωσε ότι καταψηφίζει.