Τον πρώτο της δορυφόρο στο διάστημα έστειλε η Ελλάδα, σύμφωνα με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου.

«Στείλαμε τον πρώτο ερευνητικό το καλοκαίρι και τώρα τον Νοέμβριο, εφόσον όλα πάνε καλά σε σχέση με την εκτόξευση – SpaceX στο Transporter 15 η επόμενη αποστολή – πλέον στέλνουμε δορυφόρους αυτούς τους οποίους επισκεφτήκαμε με τον πρωθυπουργό», ανέφερε ο κ. Παπαστεργίου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Είναι δορυφόροι SAR, δορυφόροι δηλαδή οι οποίοι μπορούν να μας βοηθήσουν και σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Βλέπουν μέσα από σύννεφα, βλέπουν υπό οποιεσδήποτε συνθήκες σε φυσικές καταστροφές, σε ασφάλεια».

«Η Ελλάδα πλέον αποκτά χάρη στο Ταμείο Ανάκαμψης 13 δικούς της νέους δορυφόρους, προκειμένου να μπορεί να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα φαινόμενα», κατέληξε.