Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, χλεύασε σήμερα την προειδοποίηση του Εμανουέλ Μακρόν ότι η Ρωσία συνιστά απειλή λέγοντας ότι ο ίδιος ο γάλλος πρόεδρος δεν συνιστά καμία απειλή αφού όταν θα αποσυρθεί από τον δημόσιο βίο δεν θα λείψει σε κανέναν.

«Η Ρωσία έχει γίνει και θα παραμείνει για τα επόμενα χρόνια απειλή για τη Γαλλία και την Ευρώπη, λέει ο Μακρόν», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Μεντβέντεφ, ο οποίος σήμερα είναι αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας.

Ο ίδιος ο «Μικρόν», όπως τον αποκάλεσε ο Μεντβέντεφ, «δεν συνιστά ωστόσο καμία σοβαρή απειλή. Θα εξαφανιστεί για πάντα, το αργότερο στις 14 Μαΐου του 2027. Και δεν θα λείψει σε κανέναν».

Russia has become, as I speak to you and for years to come, a threat to France and Europe, says Macron. Micron himself poses no big threat though. He’ll disappear forever no later than May 14, 2027. And he won’t be missed.