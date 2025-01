Τηλεφωνική επικοινωνία είχε το Σάββατο 11 Ιανουαρίου ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Ουκρανό ομόλογό του Andrii Sybiha.

Σε ανάρτηση του υπουργείου στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, σημειώνεται ότι «ο ΥΠΕΞ Γεραπετρίτης επαναβεβαίωσε την αταλάντευτη υποστήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία, την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα και τόνισε την ανάγκη για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία με βάση το διεθνές δίκαιο και τις αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ».

Τέλος, ο έλληνας υπουργός δεσμεύτηκε ότι η #Ελλάδα θα εργαστεί ακούραστα για την προώθηση της σταθερότητας και της ειρήνης κατά τη διάρκεια της θητείας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την περίοδο 2025-2026.\

Greek FM George Gerapetritis 🇬🇷 had today a phone conversation with his Ukrainian counterpart Andrii Sybiha @andrii_sybiha 🇺🇦.