Η εβδομάδα των ελληνοτουρκικών είναι αυτή που ξεκινάει καθώς η έλευση του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει ιδιαίτερη σημασία για την κυβέρνηση για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην συνάντησή του με τον τούρκο πρόεδρο και προσδοκά να συνεχίσει η πορεία εξομάλυνσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Είναι σαφές ότι θεωρεί πως η επίσκεψη είναι θετικό σημάδι, κάτι που δεν αποδέχεται ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, την ώρα που η Ντόρα Μπακογιάννη είναι στην ίδια γραμμή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής διατηρεί την άποψη περί μιας επίσκεψης που δεν έχει να δώσει κάτι χειροπιαστό.

Ο προβληματισμός των 6 ωρών

Η έλευση του Ερντογάν και η παρουσία του στην Αθήνα για έξι ώρες, μπορώ να πω ότι έχει θέσει σε αυξημένο συναγερμό το Μέγαρο Μαξίμου, με βάση όσα μαθαίνω. Δεν το λένε ανοικτά, αλλά υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μήπως ο Ερντογάν ανοίξει διάφορα θέματα και τα θέσει στο δημόσιο διάλογο. Η πρόσφατη στάση του στο Βερολίνο όπου ξάφνιασε τον γερμανόκαγκελάριο Όλαφ Σολτς προβληματίζει το πρωθυπουργικό περιβάλλον και ενδέχεται να έχουμε και στην Αθήνα παρόμοια συμπεριφορά. Γι’ αυτό η ελληνική πλευρά δουλεύει εντατικά πάνω σε αυτό το σενάριο ώστε να δοθεί η ανάλογη απάντηση – αν υπάρξει η σχετική πρόκληση σε κάθε διπλωματική παγίδα που ενδεχομένως να θέλει να στήσει ο Ερντογάν.

Μακριά η Χάγη

Επειδή λέγονται πολλά για το παρασκήνιο που είναι σε εξέλιξη εδώ και καιρό μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας μπορώ να σας πω, με βάση όσα μου είπαν πρόσωπα με βαθιά γνώση της διπλωματίας, ότι δεν είναι η κοντά το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. «Τα όσα λέγονται για υποχωρήσεις της Ελλάδας και αλλαγή των κόκκινων γραμμών απέχουν από την πραγματικότητα» μου είπε ένα από αυτά τα πρόσωπα. Και μου εξήγησε ότι η υπογραφή συνυποσχετικού μεταξύ των δυο χωρών για παραπομπή διαφοράς μας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, έχει δρόμο ακόμα.

Στηρίζει τον διάλογο ο Παπανδρέου

Υπέρ της επίσκεψης Ερντογάν είναι ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου που με άρθρο του, το οποίο διάβασαν όπως έμαθα θετικά στο Μέγαρο Μαξίμου, στην Καθημερινή της Κυριακής, σημείωσε ότι υπάρχει ελπίδα να χτιστεί ξανά, όπως τότε (εννοεί επί των ημερών της πρωθυπουργίας του), μια σχέση μεταξύ των δύο χωρών που θα οδηγήσει τελικά και σε μια μόνιμη ειρήνη έχοντας διευθετήσει τα προβλήματά μας; «Παρόμοιες επισκέψεις ούτε εύκολες είναι ούτε δίνουν αυτομάτως λύσεις. Ακούγονται ακόμη και φωνές άρνησης μιας επίσκεψης. Μάλλον υποδηλώνουν αδυναμία και φόβο. Η εμπειρία μου λέει, ότι ο διάλογος έχει πολλές θετικές επιπτώσεις. Οι θέσεις μας είναι δίκαιες, οι κόκκινες γραμμές γνωστές, αλλά πρέπει και να εκφράζονται σαφώς και συνεχώς» έγραψε που αποτελεί και μήνυμα στον Αντώνη Σαμαρά και στους αρνητές της επίσκεψης, αλλά το σημαντικό για το Μέγαρο Μαξίμου ήταν η εξής αναφορά του: «Ο ειλικρινής διάλογος αποκαλύπτει τις προθέσεις και τα όρια κάθε πλευράς. Ακόμα και αν διαφαίνεται αδιέξοδο, ο διάλογος μπορεί να οδηγήσει σε ένα προσωρινό “modus vivendi”, με ελπίδα για μελλοντική επίλυση διαφορών σε νέες συνθήκες».

Πού θα γίνουν τα τετ α τετ Ελλήνων και Τούρκων υπουργών την Πέμπτη

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες σε κυβερνητικό επίπεδο ενόψει της επικείμενης επίσκεψης στην Αθήνα την Πέμπτη, του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και της κουστωδίας του. Στο Υπουργείο Εξωτερικών έχει γίνει ειδική διαμόρφωση των αιθουσών «Καποδίστρια» και «Βενιζέλου» καθώς και άλλων δύο αιθουσών στο κτήριο της Ακαδημίας 1, προκειμένου να γίνουν σε αυτούς τους χώρους όλες οι συναντήσεις υπουργών των δύο χωρών. Μοναδική εξαίρεση θα αποτελέσει η συνάντηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, με τον Τούρκο ομόλογό του Γιασάρ Γκιουλέρ που όπως μου λένε θα γίνει στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, μερικές εκατοντάδες μέτρα πιο πέρα, στη Ρηγίλλης. Ίσως έχουμε και μια ακόμη εξαίρεση, αυτή των υπουργών Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, και Μεχμέτ Νουρί Εσρόι, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενοι οι δυο τους να τα πουν στην Εθνική Πινακοθήκη. Νομίζω ότι αυτονόητο ότι θα πρέπει να θεωρείται το κέντρο της πρωτεύουσας απροσπέλαστο εκείνη την ημέρα.

Οι κόκκινες γραμμές Κασσελάκη

Από την άλλη πλευρά, ο Στέφανος Κασσελάκης βάζει τις κόκκινες γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ όπως έκανε και ο προκάτοχός του Αλέξης Τσίπρας. Η παρέμβαση του Νίκου Κοτζιά είναι σημαντική όπως φαίνεται, καθώς αυτές οι κόκκινες γραμμές διατυπώθηκαν με σαφήνεια μετά και την πρόσφατη συνάντηση του πρώην υπουργού Εξωτερικών και επικεφαλής του ΠΡΑΤΤΩ με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Την περασμένη Παρασκευή ο Κασσελάκης πήγε στο υπουργείο Εξωτερικών, συνοδευόμενος από τη βουλευτή και τομεάρχη Εξωτερικών, Ρένα Δούρου, και τον διπλωματικό του σύμβουλο Βαγγέλη Καλπαδάκη και συναντήθηκαν με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, εν όψει της επίσκεψης Ερντογάν. Η γραμμή είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει σταθερά τον διάλογο με την Τουρκία στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, με σκοπό τη μείωση της έντασης, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και τη συνεργασία σε σειρά τομέων. Οι κόκκινες γραμμές; Καμία αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, καμία απεμπόληση κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων, καμία συζήτηση για συνεκμετάλλευση ΑΟΖ πριν από τη Χάγη. Προσφυγή στη Χάγη μόνο για οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ.

Οι επαφές Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας παρατηρεί τα όσα γίνονται με προβληματισμό και δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι ενοχλημένος με όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος οργανώνει το πολιτικό του γραφείο και την ίδρυση του Ινστιτούτου με το οποίο ως όχημα θα παρεμβαίνει. Μάλιστα, όπως μου είπε άνθρωπός του θα απέχει από τα εσωκομματικά, δεν θα κάνει παρεμβάσεις για αυτά, αλλά είναι προφανές όπως μου είπε πως στηρίζει την παρούσα ηγεσία, αν και αυτό δεν σημαίνει πως συμφωνεί με όλα όσα κάνει. Ο ίδιος δίνει άλλη βαρύτητα στο ρόλο του ενόψει των ευρωεκλογών και μάλιστα βάζει στο κέντρο της συζήτησης την ανάγκη για ενότητα και συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στη συμμαχία δεξιάς-ακροδεξιάς. Ο πρώην πρωθυπουργός είναι ήδη στη Ρώμη, όπου θα συμμετάσχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης τήρησης δεσμεύσεων κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης (Μonitoring Committee). Εκεί θα έχει επαφές σημαντικές, όπως θέλει να κάνει και στο μέλλον με το Ινστιτούτο, και θα συναντήσει τον πρόεδρο του Κινήματος Πέντε Αστέρων και πρώην πρωθυπουργό, Τζουζέπε Κόντε, καθώς επίσης και τον πρώην πρωθυπουργό Ενρίκο Λέτα, ενώ την Τετάρτη θα συναντήσει την πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος Ιταλίας, Έλι Σλάιν.

Η ώρα των 11

Παλαιά υπήρχε μια ταινία για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, «Η απόδραση των 11». Άλλη μια ταινία ήταν και οι 11 ήταν καθάρματα που ταιριάζει στα όσα καταμαρτυρούν στους βουλευτές που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ οι οπαδοί του Στέφανου Κασσελάκη. Υπήρχε όμως για άλλους και η ταινία και οι 7 ήταν υπέροχοι, κάτι που το λένε όσοι κριτικάρουν με σφοδρότητα τον Κασσελάκη και επικροτούν τις αποχωρήσεις. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια αποχώρηση και για να θυμηθούμε την ταινία, για κάποιους έμοιαζε ως απόδραση από ένα κόμμα που δεν τους ταίριαζε. Βέβαια από το προεδρικό σύστημα του Στ. Κασσελάκη, αποστάτες τους ανεβάζουν, αποστάτες τους κατεβάζουν. Οι ίδιοι κινούνται όμως για την επόμενη μέρα με φόντο τις ευρωεκλογές. Σήμερα το απόγευμα, σε εκδήλωση για την οποία έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση, θα έχουμε τα «αποκαλυπτήρια» του ονόματος -ακούω για το Νέα Αριστερά ως το επικρατέστερο- και μετά θα υπάρξει σειρά δημοσίων εκδηλώσεων, ενώ στο πλαίσιο και της συζήτησης του προϋπολογισμού θα παρουσιαστεί ένα συνεκτικό σχέδιο για μια προοδευτική, οικολογική, αριστερή εναλλακτική πρόταση για την Ελλάδα, όπως λένε. Τις έδρες δεν τις επιστρέφουν, παρά και τη δημόσια αναφορά του Στέφανου Κασσελάκη την περασμένη Πέμπτη στην ΚΟ και επιμένουν πως η αποχώρησή τους έγινε για πολιτικούς λόγους.

Το κώλυμα για μια θέση στην ευρωβουλή

Η επαναφορά του ασυμβίβαστου μεταξύ εν ενεργεία βουλευτών και υποψήφιων ευρωβουλευτών έχει προκαλέσει -όπως μου μεταφέρουν- δεύτερες σκέψεις σε ορισμένους εκλεγμένους του κοινοβουλίου, που καλόβλεπαν τις Βρυξέλλες και το ενδεχόμενο να διεκδικήσουν εκ νέου σταυρό για να «μετακομίσουν» στη βελγική πρωτεύουσα κερδίζοντας μία εκ των 21 ελληνικών εδρών του ευρωκοινοβουλίου. Μπορεί η εκλογική τους βάση σε προσωπικό επίπεδο να είναι σε μεγάλο βαθμό δεδομένη, ωστόσο δύσκολα αφήνεις το σίγουρο για κάτι αβέβαιο. Πάντως εσχάτως έχουν ακουστεί τα ονόματα των γαλάζιων βουλευτών Δημήτρη Αβραμόπουλου και Ανδρέα Κατσανιώτη. Παράλληλα, η ονοματολογία στη ΝΔ καλά κρατεί και παρότι μαθαίνω από πλευράς Μητσοτάκη δεν έχει ανοίξει ακόμα το θέμα, συνεργάτης του πρωθυπουργού μου μετέφερε ότι εδώ και καιρό αρκετοί ενδιαφερόμενοι κάνουν από την πλευρά τους κρούσεις.

Το εθνικό σχέδιο για τα ΑΜΕΑ και ο ρόλος Παπασταύρου

Σε λίγες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθεί η νέα Εθνική Στρατηγική για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Το θέμα «τρέχει» όπως έμαθα ο υπουργός Επικρατείας, Σταύρος Παπασταύρου από πλευράς κυβέρνησης, ο οποίος επιδεικνύει μεγάλη ευαισθησία στα θέματα αυτά. Το στίγμα αναμένεται να δώσει σήμερα ο πρωθυπουργός μιλώντας στις 10.00 σε ημερίδα της ΕΣΑμεΑ για το θέμα, ενώ χθες ο υπουργός Επικρατείας παρευρέθηκε σε ειδική εκδήλωση που διεξήχθη στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με αφορμή τη χθεσινή παγκόσμια ημέρα Αναπηρίας. «Ξέρω ότι όλοι μαζί – και εγώ προσωπικά – πολλή δουλειά να κάνουμε για να εξαλείψουμε αποκλεισμούς, εξαιρέσεις και προκαταλήψεις» είπε χαρακτηριστικά.

Τα Zara «κλείνουν» το κέντρο της Αθήνας

Σε συγκεκριμένες τοποθεσίες στρατηγικού ενδιαφέροντος καταλαμβάνουν σημεία τα Zara. Το πρώτο βήμα έγινε πρόσφατα, όπου η αλυσίδα ειδών ένδυσης έκλεισε θέση στο ισόγειο του νέου Μινιόν, το οποίο ανακατασκευάζει και σύντομα θα παραδώσει η Dimand. Πρόκειται για ένα σημείο της πόλης, που για πολλά χρόνια παρέμενε άνευ ενδιαφέροντος από εμπορικής πλευράς και που κατά την περίοδο της δεκαετούς κρίσης γνώρισε αρκετά δύσκολες στιγμές. Τα Zara όμως δεν φαίνεται να μένουν μόνο στο Μινιόν. Σας έχω πει ότι στο πλάνο είναι να στήσουν κατάστημα και στη μέση της Σταδίου, στη Στοά Αρσακείου, η οποία βρίσκεται υπό ανακατασκευή και θα λειτουργήσει ξανά εντός του 2024, όπως τουλάχιστον προβλέπει το επενδυτικό πλάνο της Legendary Food, της εταιρείας που έχει αναλάβει το φιλόδοξο project και στο οποίο συμμετέχει η εφοπλιστική οικογένεια Οικονόμου. Και φυσικά από όλα τα παραπάνω σας θυμίζω ότι δεν μπορεί να μείνει εκτός το μεγαλύτερο κατάστημα της αλυσίδας, 6.000 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο θα βρίσκεται στον Πύργο του Πειραιά.

Το βραβείο για το deal της δεκαετίας στη ναυτιλία στον Μαρινάκη

Ένα από τα πιο σημαντικά βραβεία στον τομέα της ναυτιλία στα Lloyd’s List – Greek Shipping Awards 2023 κατέκτησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο εφοπλιστής παρέλαβε το βραβείο για τη συμφωνία της δεκαετίας (Deal of the Decade) 2014-2023, το οποίο δόθηκε στην Capital Product Partners L.P. (CPLP) με το σκεπτικό ότι πραγματοποίησε την πιο σημαντική συμφωνία στην ελληνική ναυτιλία τα τελευταία 10 χρόνια. Ο λόγος για την απόσχιση του κλάδου δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού και προϊόντων, όπου ο Βαγγέλης Μαρινάκης δημιούργησε μία από τις μεγαλύτερες εισηγμένες στο αμερικανικό χρηματιστήριο εταιρείες δεξαμενόπλοιων στον κόσμο με 68 δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού και προϊόντων.

Η ανατροπή στην πρώτη δεκάδα των σούπερ μάρκετ

Η αγορά των σούπερ μάρκετ παρουσιάζει ανατροπές δεδομένων και τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται σίγουρο. Αν πάμε πίσω στο 2006, οι δέκα πρώτες αλυσίδες ήταν κατά σειρά οι: Carrefour Μαρινόπουλος, ΑΒ Βασιλόπουλος, Σκλαβενίτης, Βερόπουλος, My market, Ατλάντικ, Μασούτης, Makro, Γαλαξίας και Dia. Σήμερα, το 2023 πλέον, τα δεδομένα έχουν ανατραπεί ριζικά και πολλές από τις προαναφερόμενες αλυσίδες δεν υπάρχουν καν στο χάρτη του οργανωμένου λιανεμπορίου στην Ελλάδα. Οι δέκα πρώτοι λοιπόν κατά σειρά είναι αυτή τη στιγμή: Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Lidl, My market, Μασούτης, Γαλαξίας, Kρητικός, The Mart, Market In και Bazaar. Και όπως μου έλεγε άνθρωπος της αγοράς που γνωρίζει πολύ καλά τα πράγματα, κανείς δεν εγγυάται ότι μέσα στην επόμενη πενταετία τα πράγματα θα είναι τα ίδια με σήμερα, καθότι οι ανακατατάξεις είναι διαρκείς και ο ανταγωνισμός μεγάλος.

Επίσημα εγκαίνια για το Grand Μασούτης στη Γλυφάδα

Η αρχική ημερομηνία λειτουργίας του πρώτου μεγάλου, Grand Μασούτης, στην Αθήνα ήταν 1η Δεκεμβρίου. Ωστόσο οι κατασκευαστικές εργασίες πήγαν λίγο πίσω στο έργο που θυμίζω ότι έχει αναλάβει η Ten Brinke. Έτσι, τα επίσημα εγκαίνια στα οποία θα παραστεί και ο διευθύνων σύμβουλος της αλυσίδας, Γιάννης Μασούτης, θα γίνουν τελικά στις 8 Δεκεμβρίου. Πρόκειται για μία κίνηση που έχει εκτός των άλλων και συμβολική χαρακτήρα, δεδομένου ότι πρόκειται για το πρώτο μεγάλο μαγαζί της αλυσίδας από τη Θεσσαλονίκη, το οποίο ανοίγει στην πρωτεύουσα. Ταυτόχρονα όμως αυτό που συμβαίνει είναι ότι αποτελεί και το πρώτο κατάστημα στον «σκληρό» πυρήνα των Νοτίων Προαστίων, που είναι η Γλυφάδα και μάλιστα στον πιο κεντρικό οδικό άξονα, αυτόν της λεωφόρου Βουλιαγμένης.

Μεγάλος παίκτης της υδροπονίας τα Θερμοκήπια Θράκης

Η αρχή έγινε δέκα χρόνια πριν όταν ο όμιλος Πλαστικά Θράκης, που αποτελεί τον μεγαλύτερο παίκτη στον τομέα των παραγώγων πλαστικών προϊόντων με εφαρμογές από τα τρόφιμα έως και τον αγροτικό τομέα ή την οικοδομή, αποφάσισε να αξιοποιήσει τη γεωθερμική ενέργεια στην περιοχή της Ξάνθης για να θερμάνει βιώσιμα με μηδενικό αποτύπωμα την παραγωγή στην επιχείρηση που δημιουργήθηκε με την ονομασία Θερμοκήπια Θράκης. Το 2013 ξεκίνησε η κατασκευή, το 2019 η μονάδα έφτασε τα 185 στρέμματα και σήμερα τα Θερμοκήπια Θράκης θα εντάξουν ακόμα 85 στρέμματα μέσω νέας επένδυσης, τα οποία θα συμπεριληφθούν στην παραγωγή και το 2026 όταν θα είναι διαθέσιμα 430 στρέμματα θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνουν ο μεγαλύτερος παίκτης στην καλλιέργεια υδροπονικής ντομάτας, μελιτζάνας και άλλων λαχανικών στην Ελλάδα με κυρίαρχη θέση στην αγορά.