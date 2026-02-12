Με νέο συνεργάτη στο πλευρό του θα βγει στον «αέρα» την ερχόμενη Δευτέρα (15/02), ο Γιώργος Λιάγκας. Ο παρουσιαστής του Πρωινού, ξάφνιασε το πάνελ της εκπομπής το πρωί της Πέμπτης (12/02) όταν τους ενημέρωσε πως θέλει να κάνει μια ανακοίνωση.

Αμέσως, άκουσε ορισμένα… ξεφυσήματα και αναρωτήθηκε: «Θέλω να ανακοινώσω κάτι για τη Δευτέρα. Να μην ανακοινώσω; Δεν έχω το δικαίωμα να ανακοινώσω για το μέλλον μου; Γιατί αναστενάζετε όταν είναι να ανακοινώσω κάτι;».

Στην συνέχεια, ανακοίνωσε μια νέα συνεργασία, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Από τη Δευτέρα ανακοινώνω μια καινούρια συνεργασία σε αυτή εδώ την εκπομπή. Όχι, δεν θα κάθεται εδώ μαζί σας, θα βγαίνει με άλλο τρόπο στην εκπομπή. Θα είναι μια πάρα πολύ δυνατή προσθήκη, ενός ανθρώπου εκτιμώ πάρα πολύ» είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής του Πρωινού στον Ant1.