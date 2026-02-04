Ο Γιάννης Μπέζος βρέθηκε καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή του Ανέστη Ευαγγελόπουλου, όπου κλήθηκε να σχολιάσει την τηλεόραση.

«Η ελληνική τηλεόραση το έχει αυτό το κακό. Είναι ψευτοχαρούμενη. Ανοίγεις το πρωί να δεις μια εκπομπή και νομίζεις ότι είσαι σε μια τρομερή κλειδαρότρυπα ή όλοι είναι χαρούμενοι χωρίς λόγο. Λες γιατί είναι όλοι χαρούμενοι; Δεν λέω να είναι σκυθρωποί, αλλά όταν είσαι χαρούμενος χωρίς λόγο, κάτι είναι ύποπτο. Προσωπικά δεν με θυμώνει, αλλά με αφήνει αδιάφορο και αναρωτιέμαι πότε θα τελειώσει αυτό», ανέφερε αρχικά ο Γιάννης Μπέζος.

«Τις παρακολουθώ τις ειδήσεις, αλλά νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι τα δελτία είναι λίγο μονοθεματικά. Δεν σου δίνουν, ας πούμε, μια σφαιρική ενημέρωση του τι γίνεται στον πλανήτη. Γιατί δεν μπορεί να γίνονται μόνο αυτά. Δεν είναι μόνο πέντε θέματα που αφορούν τη χώρα μας. Υπάρχουν πράγματα που γίνονται σε όλο τον κόσμο, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Ακόμα και στην πατρίδα μας γίνονται πολύ σημαντικά πράγματα, τα οποία δεν τα μαθαίνουμε. Ενδεχομένως τα μαθαίνουμε από το διαδίκτυο ή από τις εφημερίδες. Και εγώ διαβάζω εφημερίδες, κυρίως το Σαββατοκύριακο, οι οποίες έχουν αυτό το καλό ότι μπορούν να αναπαράγουν πράγματα, να αναδημοσιεύουν πράγματα, έχουν αναλυτικά σχόλια και με ενδιαφέρει πάρα πολύ», συμπλήρωσε ο ηθοποιός.

Δείτε το σημείο μετά το 45:25: