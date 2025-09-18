Στη μεγάλη συναυλία-αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση, που πραγματοποιήθηκε στο Καλλιμάρμαρο, βρέθηκε ο Γιάννης Μπέζος το βράδυ της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου.

«Είναι τόσο εμβληματικές αυτές οι μορφές. Είναι σαν σφραγίδα πάνω στην πατρίδα μας και ευτυχώς που έχουμε κι αυτά να μας “σφραγίζουν”, και όχι μόνο η ανοησία που, δυστυχώς, είναι πολύ της μόδας τα τελευταία χρόνια», δήλωσε ο Γιάννης Μπέζος στους δημοσιογράφους.

Όταν όμως του ζητήθηκε να εξηγήσει τη φράση του για τη «μόδα της ανοησίας», ο Γιάννης Μπέζος απάντησε κοφτά: «Δεν θα απαντήσω σε άλλες ερωτήσεις».