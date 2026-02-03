Η κωμική σειρά «Γιατί ρε πατέρα;» επιστρέφει απόψε στις 22:30 με νέα «unbelievable» επεισόδια και κάθε Τρίτη στον ΑΝΤ1 θα μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου μέσα από μία ιστορία γεμάτη νέες περιπέτειες, μπλεξίματα και ανατροπές.

Όσα θα δούμε απόψε, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, στο 13ο επεισόδιο

10 ώρες πριν το πανηγύρι: o Ζαμαγιάς προσπαθεί να μάθει πληροφορίες, η Διαμάντω με την Μαλεφιτσάκη φτιάχνουν πίτα, η Βιβή με τη Μάγδα έχουν έναν έντονο διάλογο, ενώ ο Νίκος με τον Τάσο βρίσκουν έναν σταυρό… Παράλληλα, ξεκινούν νέα ερωτικά ειδύλλια που θα ταράξουν τους ήρωες…Το πανηγύρι ξεκινάει, το σχέδιο της ανταλλαγής αρχίζει, όμως o Βλαχομίμης, o Τόλης και o Ζαμαγιάς αρχίζουν να πυροβολούν. Ένας τραυματισμός, ένα φορτηγό και τέσσερις κουκούλες είναι ο μοιραίος απολογισμός αυτής της αιματηρής γιορτής!

Δείτε το trailer:

Δείτε τις φωτογραφίες:

Πρωταγωνιστούν: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλίας Βαλάσης, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Θεανώ Κλάδη, Κωνσταντίνος Λιάρος, Νίκη Λάμη, Θάνος Μπίρκος, Φωτεινή Παπαχριστοπούλου, Αμαλία Νίνου, Έλενα Μεγγρέλη, Νίκος Παπαδόπουλος, Χρήστος Γαβριηλίδης.

Σενάριο: Αντώνης Ανδρής

Σκηνοθεσία: Γιάννης Παπαδάκος

Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.