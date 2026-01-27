Η πείνα είναι μια από τις κακουχίες που αντιμετωπίζουν οι παίκτες του Survivor με κάποιους από αυτούς να φαίνονται αρκετά τολμηροί και να μην διστάζουν να βάζουν στο μενού τους… φίδια.

Στο επεισόδιο του Survivor που προβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης (27/01) ένα πράσινο φίδι έκανε το λάθος να περάσει μια βόλτα από την καλύβα των Μπλε. Αυτή έμελλε να είναι και η τελευταία βόλτα του φιδιού καθώς έπεσε στα χέρια των πεινασμένων παικτών οι οποίοι δεν δίστασαν να το μαγειρέψουν και να το φάνε.

«Οι μανάδες των παιδιών σίγουρα θα με κράζουν από το σπίτι που τους έχω μάθει εδώ να τρώνε σαύρες, σκουλήκια και φίδια. Αλλά τι να κάνω; Μανάδες υπομονή, θα έρθουμε και σπίτι να φάμε και το δικό σας φαγητό. Έχω φάει τα πάντα στη ζωή μου. Φίδια και σαύρες έφαγα πρώτη φορά εδώ» είπε ο Γιώργος Πολύχρος στην κάμερα του Survivor.

Κάποιοι από τους παίκτες της Μπλε Ομάδας δεν θέλησαν να φάνε το φίδι και επέλεξαν να μείνουν νηστικοί.

«Αν θέλω να μου ξαναμιλήσει η μάνα μου καλά έκανα και δεν έφαγα φιδάκι» είπε η Αναστασία Στεργίου ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κυμαίνεται και η άποψη του Χρήστου Μυλωνά: «Καταλαβαίνω ότι πρέπει να επιβιώσουμε, καταλαβαίνω ότι είναι κρέας, καταλαβαίνω ότι είναι άκακο, με την έννοια ότι δεν έχει δηλητήριο αλλά προτιμώ να δοκιμάσω άλλα πράγματα και όχι φίδι».