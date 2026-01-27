Εκτός του reality Survivor βρέθηκε ο παίκτης Γιάννης Στίνης εξαιτίας πολύ σοβαρού τραυματισμού του. Ο παίκτης της Κόκκινης Ομάδας στεναχωρήθηκε με την συγκεκριμένη εξέλιξη καθώς η αποκατάσταση της υγείας του αναμένεται να διαρκέσει έως και δύο μήνες.

Ο Γιώργος Λιανός επισκέφθηκε τον παίκτη στο νοσοκομείο ο οποίος είχε γύψο στο πόδι και τόνισε πως δεν περίμενε ότι θα έχει πάθει τέτοια ζημιά. Ο παρουσιαστής τον ενημέρωσε πως η παραγωγή είδε πολλές φορές την σκηνή του τραυματισμού του και ούτε εκείνοι πίστευαν πως θα είχε χτυπήσει τόσο πολύ.

«Κανείς δεν το περίμενε. Είδαμε το βίντεο σε replay τόσες φορές και είπαμε πως θα είχες χτυπήσει πάνω στο ξύλο, θα έχει γυρίσει το πόδι του. Αυτό που είδαμε δεν δικαιολογούσε τη ζημιά που φάνηκε στο τέλος. Είναι μια ζημιά που χρειάζεται αποκατάσταση έξι με οκτώ εβδομάδες οπότε όπως καταλαβαίνεις η συνέχειά σου στο παιχνίδι δεν είναι δυνατή. Ξέρω πόσο πολύ το ήθελες» είπε ο Γιώργος Λιανός στον παίκτης.

Ο Γιάννης Στίνης εμφανώς στεναχωρημένος σημείωσε πως: «Αιφνιδιάστηκα και δεν το περίμενα κιόλας να έχει προκληθεί τέτοια ζημιά» ενώ οι δυο τους κανόνισαν να πιούν έστω έναν καφέ προτού ο παίκτης αναχωρήσει για την επιστροφή του στην Ελλάδα.

Η κατάσταση της υγείας του

Με διπλό κάταγμα στο πόδι είναι ο Γιάννης Στίνης ο οποίος αποχωρεί από το Survivor και ο Γιώργος Λιανός ενημέρωσε τους παίκτες του Survivor για τη δυσάρεστη εξέλιξη.

«Να ενημερώσω και εσάς γιατί αρκετές μέρες δεν ξέρετε τι έχει συμβεί. Να ξεκινήσω με τον Γιάννη Στίνη ο οποίος είχε έναν τραυματισμό. Όλοι είδαμε κάτι το οποίο δεν φαινόταν τόσο ανησυχητικό. Παρ’ όλ’ αυτά ο τραυματισμός του ήταν πιο σοβαρός απ’ ότι νομίζαμε. Ο Γιάννης Στίνης έχει ένα διπλό κάταγμα στο πόδι του. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί περίοδο αποκατάστασης τουλάχιστον δύο μηνών και δυστυχώς δεν του επιτρέπει να συνεχίσει στο Survivor» ανέφερε ο Γιώργος Λιανός ξαφνιάζοντας τους παίκτες του Survivor.