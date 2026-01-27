Με δύο χαμένες ασυλίες και ήδη τρεις υποψήφιους προς αποχώρηση από το Survivor, οι Επαρχιώτες του Survivor φαίνεται πως διανύουν την χειρότερη τους ομάδα. Δήμητρα Λιάγγα, Χρήστος Μυλωνάς και Φανή Παντελάκη έχουν ήδη βγει ως υποψήφιοι προς αποχώρηση και περιμένουν να δουν ποιος θα τους κάνει… παρέα στη δυσάρεστη αυτή θέση.

Στο αποψινό επεισόδιο του Survivor του ΣΚΑΪ στις 21:00, Αθηναίοι και Επαρχιώτες θα κονταροχτυπηθούν για την τρίτη ασυλία ενώ μια επιστροφή θα αναστατώσει τους παίκτες θα αλλάξει ξανά τις ισορροπίες.

Η επιστροφή που αναστατώνει

Η χθεσινή υποψηφιότητα της Φανής Παντελάκη έδειξε ξεκάθαρα τις προθέσεις των Επαρχιωτών απέναντί της. Οι Επαρχιώτες βρίσκονται πλέον σε αναβρασμό και οι ανθρώπινες σχέσεις, στο νέο επεισόδιο του Survivor απόψε, Τρίτη 27 Ιανουαρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, δοκιμάζονται.

Η Φανή Παντελάκη νιώθει απογοητευμένη και αδικημένη από την ομάδα της και δεν διστάζει να μιλήσει και να διαμαρτυρηθεί για τη στάση τους. Όμως ένας νέος στίβος μάχης περιμένει Αθηναίους και Επαρχιώτες, απόψε, για την τρίτη ασυλία και όλοι πρέπει να μείνουν συγκεντρωμένοι στο στόχο τους, που δεν είναι άλλος από τη νίκη.

Την ώρα του αγωνίσματος, οι τόνοι στον πάγκο της Μπλε ομάδας ανεβαίνουν με τον Μιχάλη Σηφάκη να έρχεται σε αντιπαράθεση με τους συμπαίκτες του. Οι Αθηναίοι παρατηρούν όσα συμβαίνουν και είναι έτοιμοι να τοποθετηθούν στο Συμβούλιο. Ποιοι αμφισβητούν τον «αρχηγό» των Επαρχιωτών;

Μέχρι στιγμής υποψήφιοι προς αποχώρηση είναι ο Χρήστος Μυλωνάς, η Δήμητρα Λιάγγα και η Φανή Παντελάκη. Στο αποψινό Συμβούλιο του νησιού θα ολοκληρωθεί η λίστα των υποψήφιων προς αποχώρηση και θα ανοίξουν οι γραμμές, για να στηρίξει το τηλεοπτικό κοινό με την ψήφο του τους Survivors, που θέλει να παραμείνουν. Ωστόσο, μία απρόσμενη αποχώρηση ταράζει τις δύο ομάδες!

Οι εκπλήξεις όμως δεν σταματούν εδώ! Στο Συμβούλιο κάνει την είσοδό του ο Gio Καραντώνης και ήρθε για να μείνει.

Survivor – Spoiler: Η ομάδα που κερδίζει την ασυλία απόψε (27/01)

Επαρχιώτες και Αθηναίοι θα αγωνιστούν και θα δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό για την τρίτη ασυλία. Ποια ομάδα όμως θα την κερδίσει και θα πάει στο συμβούλιο με χαμόγελο; Όπως όλα δείχνουν, η νίκη φαίνεται να είναι μονόδρομος ξανά για τους Αθηναίους οι οποίοι αναμένεται να κάνουν το 3-0 αυτή την εβδομάδα.