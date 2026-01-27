Το δεύτερο Συμβούλιο του Νησιού στο Survivor ολοκληρώθηκε με καθαρή πλειοψηφία στο επεισόδιο της Δευτέρας, φέρνοντας νέα δεδομένα στην εβδομάδα των Επαρχιωτών. Η Φανή Παντελάκη αναδείχθηκε υποψήφια προς αποχώρηση, ενώ το παιχνίδι συνεχίζει να δείχνει ότι οι σχέσεις και οι συμμαχίες μέσα στις ομάδες αλλάζουν ταχύτατα.

Η ψηφοφορία, που άνοιξε ο Γιώργος Λιανός, κατέληξε με το όνομα της Φανής να επαναλαμβάνεται διαδοχικά, μέχρι να επικυρωθεί το τελικό αποτέλεσμα. Η ίδια, μιλώντας για το αποτέλεσμα, είπε ότι το περίμενε, αλλά τόνισε ότι αισθάνεται πως δεν έχει κερδίσει πλήρως την εμπιστοσύνη της ομάδας, παρά τις διαφορετικές απόψεις που εκφράστηκαν από κάποιους συμπαίκτες της.

«Θέλω να μείνω, αλλά πιστεύω ότι δεν με πιστεύουν», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας το όνομά της στη λίστα των υποψηφίων μαζί με τον Χρήστο Μυλωνά και τη Δήμητρα Λιάγγα, ενόψει του τρίτου και τελευταίου αγώνα ασυλίας της εβδομάδας.

Με την ένταση να ανεβαίνει επικίνδυνα όταν οι Αθηναίοι έφτασαν στο 9-5 και είχαν μπροστά τους τον τελευταίο πόντο, η Φανή Παντελάκη ζήτησε να συμμετάσχει στο παιχνίδι και η κατάσταση ξέφυγε. Η σύγκρουση εκτυλίχθηκε με την Ιωάννα Δεσύλλα και τον Γιάννη Ρέβη, με αποτέλεσμα να επικρατήσει πλήρης αναταραχή.

Ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, από την πλευρά του, βρέθηκε σε εξαιρετική μέρα, με στόχο να φτάσει άνετα στο διπλό σκορ. Με το 10-5 έδωσε τελικά τη νίκη στους Αθηναίους και σφράγισε την κατάκτηση και της δεύτερης ασυλίας.

Η στάση της Φανής Παντελάκη σχολιάστηκε ανοιχτά από τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο, ο οποίος αναφέρθηκε στη δυναμική που αναπτύσσεται μεταξύ των παικτών, ειδικά μετά τις αντιδράσεις του Μιχάλη Σηφάκη.

Ο 29χρονος αθλητικογράφος χαρακτήρισε τη Φανή ως μια πολύ έντονη προσωπικότητα, επισημαίνοντας ότι η συμπεριφορά της μπορεί να φαίνεται συγκρατημένη στα συμβούλια, αλλά στην πραγματικότητα κρύβει έντονα συναισθήματα και αντιδράσεις. Όπως είπε, η ίδια δεν δέχεται εύκολα να υπάρξει κάποιος που «κινεί τα νήματα» μέσα στην ομάδα και ότι αυτό προκαλεί εσωτερική ένταση.

Σχετικά με τον Μιχάλη Σηφάκη, ο Θεοδωρόπουλος υποστήριξε ότι η Φανή τον αντιμετωπίζει με σεβασμό λόγω της αναγνωρισιμότητας και της πορείας του ως πρώην ποδοσφαιριστής, ενώ αλλιώς η στάση της θα ήταν διαφορετική.

Ο Μιχάλης Σηφάκης εξέφρασε έντονο προβληματισμό για το χθεσινό Συμβούλιο του Νησιού, κρίνοντας ότι η ψηφοφορία ήταν «ανώριμη» και ότι η ομάδα των Επαρχιωτών δεν έχει κατανοήσει πλήρως τη φύση του παιχνιδιού.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Εχθές στο συμβούλιο θεώρησα την ψηφοφορία ανώριμη, το εννοώ. Δεν είναι τα παιδιά ανώριμα, είναι η ομάδα ανώριμη. Δεν θεωρώ ότι έχουν καταλάβει το παιχνίδι.

Υπάρχουν πλάσματα εδώ πέρα που τους υπερ-γουστάρω. Θα γίνουν κολλητοί μου, φίλοι μου, αλλά όχι εδώ. Εδώ ήρθα για να παίξω, ήρθα για να το ζήσω και ήρθα για να κερδίσω. Οποιοσδήποτε στέκεται εμπόδιο, για μένα… Χ».

Η ανατροπή που προκάλεσε το βότσαλο ασυλίας στο παιχνίδι έφερε νέα ένταση, καθώς οι Επαρχιώτες ηττήθηκαν στον πρώτο αγώνα ασυλίας και αρχικά ψήφισαν τη Φωτεινή Καλεύρα ως υποψήφια. Όμως, καθώς η παίκτρια είχε στα χέρια της το βότσαλο ασυλίας, η διαδικασία ακυρώθηκε και η ομάδα αναγκάστηκε να επαναλάβει την ψηφοφορία.

Το τελικό αποτέλεσμα έφερε διπλή υποψηφιότητα, με τον Χρήστο Μυλωνά και τη Δήμητρα Λιάγγα να βρίσκονται από νωρίς μέσα στην εβδομάδα στον «τάκο».

Ο ίδιος ο Χρήστος Μυλωνάς, μιλώντας στο cue, τόνισε ότι δεν θεωρεί πως βρέθηκε υποψήφιος επειδή είναι ο αδύναμος κρίκος της ομάδας. Αντίθετα, απέδωσε την επιλογή του σε στερεότυπα και στις επιλογές των συμπαικτών του, ενώ υπερασπίστηκε τις ικανότητές του και τη θέλησή του να σπάσει κοινωνικά στερεότυπα.