Πώς ο Κόμης Καποδίστριας από υπουργός Εξωτερικών του Τσάρου της Ρωσίας, έγινε ο Μεσσίας που επιζητούσε η επαναστατημένη Ελλάδα; Ποια ήταν τα μεγάλα έργα και ποια τα λάθη του πρώτου Κυβερνήτη της χώρας; Πώς από το ομόθυμο «ωσαννά» περάσαμε στην αμφισβήτηση και τελικά στην δολοφονία του; Τι πραγματικά όπλισε τα χέρια των δολοφόνων; Και τελικά πού μας ενώνει και πού μας διχάζει η ταινία του Γιάννη Σμαραγδή;

Ο Σταύρος Θεοδωράκης επισκέπτεται το σπίτι της Ελένης και του Γιάννη και συζητά με τον σκηνοθέτη και δημιουργό της ταινίας για την κοσμοθεωρία του αλλά και το μη ορατό -όπως ο ίδιος το αναφέρει- που καθόρισε την κινηματογραφική του ματιά.

Ανάμεσα σε άλλα ο Γιάννης Σμαραγδής λέει:

«Την ιστορία του Καποδίστρια τη γράψανε οι άνθρωποι που τον δολοφόνησαν».

«Η ταινία είναι το πορτρέτο ενός ανθρώπου που ξέρει τι Ελλάδα μπορεί να γίνουμε, που δεν είμαστε τώρα».

«Ο Βέντερς κατεβάζει αγγέλους στα “Φτερά του έρωτα”, εγώ κατέβασα την Παναγία. Που είναι το πρόβλημα;».

«Κάποιος ή κάτι έδιωχνε τους ηθοποιούς που θα είχαν τον ρόλο του Καποδίστρια. Μέχρι που εμφανίστηκε ο Μυριαγκός. Η 6η επιλογή μου».

Στην εκπομπή μιλάει και ο πολυσυζητημένος δάσκαλος Ρέικι, Γιώργος Κορνιλάκης, ο οποίος αποκαλύπτει τις τεχνικές που χρησιμοποίησε για να βγάλουν οι ηθοποιοί «τα καλύτερά τους στοιχεία».

«Όταν λέμε ύπνωση, εννοούμε μια βαθιά χαλάρωση», λέει ο κ. Κορνιλάκης και συνεχίζει: «Όταν αισθανόταν κάποιος ηθοποιός ότι ήταν αρκετά αγχωμένος, με λίγο Ρέικι τον χαμήλωνα».

Για τις τεχνικές χαλάρωσης αλλά και για την επιτυχία της ταινίας συζητούν με τον Σταύρο Θεοδωράκη ο «Καποδίστριας» Αντώνης Μυριαγκός και η «Ρωξάνδρα» Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη.

Οι «Πρωταγωνιστές» ταξίδεψαν στο Ναύπλιο -στα σοκάκια που δολοφονήθηκε ο Κυβερνήτης- και με την βοήθεια της ιστορικού Χριστίνας Κουλούρη, ξεχωρίζουν ψέματα και αλήθειες από την ζωή και το έργο του Καποδίστρια.

Ανάμεσα στα άλλα η Χριστίνα Κουλούρη, Πρύτανις στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, λέει:

«Οι Ελβετοί χρωστάνε στον Καποδίστρια την ανεξαρτησία τους».

«Ο Καποδίστριας δεν πίστευε ότι η Φιλική Εταιρεία θα μπορούσε να απελευθερώσει την Ελλάδα».

«Είναι αλήθεια ότι συγκέντρωσε όλες τις εξουσίες στα χέρια του, όχι όμως κηρύσσοντας δικτατορία αλλά παίρνοντας την έγκριση της Βουλής».

«Η δολοφονία δεν σχεδιάστηκε από την αντιπολίτευση, ούτε από τις Μεγάλες Δυνάμεις».

Δείτε το trailer:

Συντελεστές:

Επικεφαλής Μοντάζ: Γιώργος Κατσουλιέρης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Πάνος Μανωλίτσης

Συντονισμός έρευνας: Μαριάννα Χιονά

Δημοσιογραφική ομάδα: Γιώργος Ξεπαπαδάκος, Βασίλης Κορωναίος, Παναγιώτης Καμπούρης

Φωτογραφίες: Ολυμπία Κρασαγάκη

Κάμερες Πάνος Μανωλίτσης, Γιάννης Κορφιάτης

Ήχος: Θάνος Σαράφης

Διεύθυνση Παραγωγής: Βασιλική Μπούρα

Σενάριο – Σκηνοθεσία: Σταύρος Θεοδωράκης