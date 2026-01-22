Πώς ο Κόμης Καποδίστριας από υπουργός Εξωτερικών του Τσάρου της Ρωσίας, έγινε ο Μεσσίας που επιζητούσε η επαναστατημένη Ελλάδα; Ποια ήταν τα μεγάλα έργα και ποια τα λάθη του πρώτου Κυβερνήτη της χώρας; Πώς από το ομόθυμο «ωσαννά» περάσαμε στην αμφισβήτηση και τελικά στην δολοφονία του; Τι πραγματικά όπλισε τα χέρια των δολοφόνων; Και τελικά πού μας ενώνει και πού μας διχάζει η ταινία του Γιάννη Σμαραγδή;

Ο Σταύρος Θεοδωράκης επισκέπτεται το σπίτι της Ελένης και του Γιάννη και συζητά με τον σκηνοθέτη και δημιουργό της ταινίας για την κοσμοθεωρία του αλλά και το μη ορατό -όπως ο ίδιος το αναφέρει- που καθόρισε την κινηματογραφική του ματιά.

Ανάμεσα σε άλλα ο Γιάννης Σμαραγδής λέει:

  • «Την ιστορία του Καποδίστρια τη γράψανε οι άνθρωποι που τον δολοφόνησαν».
  • «Η ταινία είναι το πορτρέτο ενός ανθρώπου που ξέρει τι Ελλάδα μπορεί να γίνουμε, που δεν είμαστε τώρα».
  • «Ο Βέντερς κατεβάζει αγγέλους στα “Φτερά του έρωτα”, εγώ κατέβασα την Παναγία. Που είναι το πρόβλημα;».
  • «Κάποιος ή κάτι έδιωχνε τους ηθοποιούς που θα είχαν τον ρόλο του Καποδίστρια. Μέχρι που εμφανίστηκε ο Μυριαγκός. Η 6η επιλογή μου».

Στην εκπομπή μιλάει και ο πολυσυζητημένος δάσκαλος Ρέικι, Γιώργος Κορνιλάκης, ο οποίος αποκαλύπτει τις τεχνικές που χρησιμοποίησε για να βγάλουν οι ηθοποιοί «τα καλύτερά τους στοιχεία».

«Όταν λέμε ύπνωση, εννοούμε μια βαθιά χαλάρωση», λέει ο κ. Κορνιλάκης και συνεχίζει: «Όταν αισθανόταν κάποιος ηθοποιός ότι ήταν αρκετά αγχωμένος, με λίγο Ρέικι τον χαμήλωνα».

Για τις τεχνικές χαλάρωσης αλλά και για την επιτυχία της ταινίας συζητούν με τον Σταύρο Θεοδωράκη ο «Καποδίστριας» Αντώνης Μυριαγκός και η «Ρωξάνδρα» Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη.

Οι «Πρωταγωνιστές» ταξίδεψαν στο Ναύπλιο -στα σοκάκια που δολοφονήθηκε ο Κυβερνήτης- και με την βοήθεια της ιστορικού Χριστίνας Κουλούρη, ξεχωρίζουν ψέματα και αλήθειες από την ζωή και το έργο του Καποδίστρια.

Ανάμεσα στα άλλα η Χριστίνα Κουλούρη, Πρύτανις στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, λέει:

  • «Οι Ελβετοί χρωστάνε στον Καποδίστρια την ανεξαρτησία τους».
  • «Ο Καποδίστριας δεν πίστευε ότι η Φιλική Εταιρεία θα μπορούσε να απελευθερώσει την Ελλάδα».
  • «Είναι αλήθεια ότι συγκέντρωσε όλες τις εξουσίες στα χέρια του, όχι όμως κηρύσσοντας δικτατορία αλλά παίρνοντας την έγκριση της Βουλής».
  • «Η δολοφονία δεν σχεδιάστηκε από την αντιπολίτευση, ούτε από τις Μεγάλες Δυνάμεις».

«Πρωταγωνιστές» με τον Σταύρο Θεοδωράκη

