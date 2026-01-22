Πώς ο Κόμης Καποδίστριας από υπουργός Εξωτερικών του Τσάρου της Ρωσίας, έγινε ο Μεσσίας που επιζητούσε η επαναστατημένη Ελλάδα; Ποια ήταν τα μεγάλα έργα και ποια τα λάθη του πρώτου Κυβερνήτη της χώρας; Πώς από το ομόθυμο «ωσαννά» περάσαμε στην αμφισβήτηση και τελικά στην δολοφονία του; Τι πραγματικά όπλισε τα χέρια των δολοφόνων; Και τελικά πού μας ενώνει και πού μας διχάζει η ταινία του Γιάννη Σμαραγδή;
Ο Σταύρος Θεοδωράκης επισκέπτεται το σπίτι της Ελένης και του Γιάννη και συζητά με τον σκηνοθέτη και δημιουργό της ταινίας για την κοσμοθεωρία του αλλά και το μη ορατό -όπως ο ίδιος το αναφέρει- που καθόρισε την κινηματογραφική του ματιά.
Ανάμεσα σε άλλα ο Γιάννης Σμαραγδής λέει:
- «Την ιστορία του Καποδίστρια τη γράψανε οι άνθρωποι που τον δολοφόνησαν».
- «Η ταινία είναι το πορτρέτο ενός ανθρώπου που ξέρει τι Ελλάδα μπορεί να γίνουμε, που δεν είμαστε τώρα».
- «Ο Βέντερς κατεβάζει αγγέλους στα “Φτερά του έρωτα”, εγώ κατέβασα την Παναγία. Που είναι το πρόβλημα;».
- «Κάποιος ή κάτι έδιωχνε τους ηθοποιούς που θα είχαν τον ρόλο του Καποδίστρια. Μέχρι που εμφανίστηκε ο Μυριαγκός. Η 6η επιλογή μου».
Στην εκπομπή μιλάει και ο πολυσυζητημένος δάσκαλος Ρέικι, Γιώργος Κορνιλάκης, ο οποίος αποκαλύπτει τις τεχνικές που χρησιμοποίησε για να βγάλουν οι ηθοποιοί «τα καλύτερά τους στοιχεία».
«Όταν λέμε ύπνωση, εννοούμε μια βαθιά χαλάρωση», λέει ο κ. Κορνιλάκης και συνεχίζει: «Όταν αισθανόταν κάποιος ηθοποιός ότι ήταν αρκετά αγχωμένος, με λίγο Ρέικι τον χαμήλωνα».
Για τις τεχνικές χαλάρωσης αλλά και για την επιτυχία της ταινίας συζητούν με τον Σταύρο Θεοδωράκη ο «Καποδίστριας» Αντώνης Μυριαγκός και η «Ρωξάνδρα» Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη.
Οι «Πρωταγωνιστές» ταξίδεψαν στο Ναύπλιο -στα σοκάκια που δολοφονήθηκε ο Κυβερνήτης- και με την βοήθεια της ιστορικού Χριστίνας Κουλούρη, ξεχωρίζουν ψέματα και αλήθειες από την ζωή και το έργο του Καποδίστρια.
Ανάμεσα στα άλλα η Χριστίνα Κουλούρη, Πρύτανις στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, λέει:
- «Οι Ελβετοί χρωστάνε στον Καποδίστρια την ανεξαρτησία τους».
- «Ο Καποδίστριας δεν πίστευε ότι η Φιλική Εταιρεία θα μπορούσε να απελευθερώσει την Ελλάδα».
- «Είναι αλήθεια ότι συγκέντρωσε όλες τις εξουσίες στα χέρια του, όχι όμως κηρύσσοντας δικτατορία αλλά παίρνοντας την έγκριση της Βουλής».
- «Η δολοφονία δεν σχεδιάστηκε από την αντιπολίτευση, ούτε από τις Μεγάλες Δυνάμεις».
Συντελεστές:
Επικεφαλής Μοντάζ: Γιώργος Κατσουλιέρης
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Πάνος Μανωλίτσης
Συντονισμός έρευνας: Μαριάννα Χιονά
Δημοσιογραφική ομάδα: Γιώργος Ξεπαπαδάκος, Βασίλης Κορωναίος, Παναγιώτης Καμπούρης
Φωτογραφίες: Ολυμπία Κρασαγάκη
Κάμερες Πάνος Μανωλίτσης, Γιάννης Κορφιάτης
Ήχος: Θάνος Σαράφης
Διεύθυνση Παραγωγής: Βασιλική Μπούρα
Σενάριο – Σκηνοθεσία: Σταύρος Θεοδωράκης