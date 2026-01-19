Η Μενεξιά πήρε λευκή ποδιά στις auditions του MasterChef 2026 και δηλώνει έτοιμη για τη συνέχεια.

«Δεν έχει φύγει το σφίξιμο από το στομάχι, δεν έχουν πέσει οι παλμοί. Έκανε κρακ η μέση μου, καθώς έμπαινα, και μούδιασε το πόδι μου, το οποίο ακόμα είναι μουδιασμένο και δεν το νιώθω. Κατά τα άλλα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Και τώρα συνειδητοποιώ σιγά σιγά ότι έχω περάσει το δύσκολο και πάμε στην επόμενη φάση δυνατά. Σαν άνθρωπος το δυνατό μου όπλο, εκτός της μαγειρικής, είναι ότι είμαι λίγο στον κόσμο μου. Δηλαδή, ζω στη Λιλιπούπολη και είμαι ο δήμαρχος στη Λιλιπούπολη. Είμαι πολύ αισιόδοξη, κάνω πολύ χαβαλέ με τη ζωή την ίδια. Το όπλο μου στη μαγειρική είναι η δημιουργικότητα και η φαντασία. Τεχνικά πράγματα, θα τα μάθω, αλλά η φαντασία δεν μαθαίνεται και αυτό το έχω», ανέφερε η Μενεξιά.