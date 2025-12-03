Το ντέρμπι του Άρη με τον ΠΑΟΚ για το κύπελλο Ελλάδας ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τετάρτη (3/12).

Οι «κίτρινοι» έχουν τρεις νίκες σε τρία παιχνίδια και είναι σίγουροι για την πρόκριση στην επόμενη φάση, όχι και οι «ασπρόμαυροι» όμως καθώς έχουν τρεις βαθμούς σε δύο αγώνες και θέλουν το τρίποντο στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Κύπελλο Ελλάδας

15:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μαρκό – Λεβαδειακός Κύπελλο Ελλάδας

16:00 Novasports Start Αταλάντα – Τζένοα Coppa Italia

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος Κύπελλο Ελλάδας

17:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – ΟΦΗ Κύπελλο Ελλάδας

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός League Cup Final 8

19:00 Novasports 1HD Νάπολι – Κάλιαρι Coppa Italia

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Παναθηναϊκός – Κηφισιά Κύπελλο Ελλάδας

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Φλοίσβος League Cup Final 8

21:30 Novasports Start Γουλβς – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

21:30 Novasports 6HD Μπέρνλι – Κρίσταλ Πάλας Premier League

21:30 Novasports 5HD Μπράιτον – Άστον Βίλα Premier League

21:30 Novasports 2HD Άρσεναλ – Μπρέντφορντ Premier League

21:30 COSMOTE SPORT 1 HD Άρης – ΠΑΟΚ Κύπελλο Ελλάδας

21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ουνιόν Βερολίνου – Μπάγερν Μονάχου Κύπελλο Γερμανίας

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Νταντί Γιουνάιτεντ – Ρέιντζερς Scottish Premiership

22:00 Novasports Prime Μπιλμπάο – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga

22:00 Novasports 1HD Ίντερ – Βενέτσια Coppa Italia

22:15 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Σάντερλαντ Premier League

22:15 Novasports 4HD Λιντς – Τσέλσι Premier League