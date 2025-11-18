Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις, απόψε στις 21:00, στην αγαπημένη σειρά του ANT1, «Grand Hotel»

Ο Πέτρος γίνεται έξαλλος με αυτά που μαθαίνει, αλλά πρώτο του μέλημα είναι να βρει και να μιλήσει για όλα στην Αλίκη. Η σύλληψη του Ρήγα αναστατώνει το Grand Hotel. Η Αλίκη εκτιμά την βοήθεια του Άρη, αλλά η χαρά της δεν θα κρατήσει για πολύ. Κάποιος που θέλει τον Ρήγα έξω από την φυλακή, παγιδεύει τον Βλάσση για τον φόνο της Γιαχαλή. Ο Χαραλάμπης μαθαίνει από την Δούκισσα ότι παραχώρησε στον Χατζημήτρο την περιοχή των προσφυγικών και χάνει το έδαφος κάτω απ’ τα πόδια του. Η Φρίντα σπεύδει να βοηθήσει τον Βλάσση που είναι σε δύσκολη θέση, την ίδια στιγμή που η συμπεριφορά του Διονύση βάζει σε σκέψεις τον Άρη. Με την βοήθεια του Νικόλα θα μπει στο δωμάτιο του Διονύση για να ψάξει για στοιχεία. Εκεί θα ανακαλύψει το μεγάλο μυστικό του μετρ… Ο Πέτρος αποφασίζει να στείλει τηλεγράφημα στην Αλίκη…

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.